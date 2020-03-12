Голкипер Динамо прокомментировал введение запрета для болельщиков на посещение матчей

Вратарь "Динамо" Георгий Бущан поделился впечатлениями от победы над "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

На вопрос, не напоминает ли ему матч с "Александрией" предыдущую игру с "Шахтером", Бущан отметил, что во встрече с "горняками" была другая напряжение.

Георгий также отметил гол Цыганкова.

Он поставил точку всей работы нашей команды в игре.

Выразил вратарь и свое мнение по поводу того, что следующие поединки пройдут без болельщиков.