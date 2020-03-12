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Голкипер Динамо прокомментировал введение запрета для болельщиков на посещение матчей

Кубок Украины
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Через коронавирус

Голкипер Динамо прокомментировал введение запрета для болельщиков на посещение матчей
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Вратарь "Динамо" Георгий Бущан поделился впечатлениями от победы над "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).

На вопрос, не напоминает ли ему матч с "Александрией" предыдущую игру с "Шахтером", Бущан отметил, что во встрече с "горняками" была другая напряжение.

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Георгий также отметил гол Цыганкова.

Он поставил точку всей работы нашей команды в игре.

Выразил вратарь и свое мнение по поводу того, что следующие поединки пройдут без болельщиков.

Это просто вынужденная мера. Считаю, что если он поможет, то поиграем и без зрителей.

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В статье: Георгий Бущан Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Александрия
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Источник:
Динамо

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