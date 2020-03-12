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Голкипер Динамо прокомментировал введение запрета для болельщиков на посещение матчей
Через коронавирус
Вратарь "Динамо" Георгий Бущан поделился впечатлениями от победы над "Александрией" в рамках 1/4 финала Кубка Украины (1:0).
На вопрос, не напоминает ли ему матч с "Александрией" предыдущую игру с "Шахтером", Бущан отметил, что во встрече с "горняками" была другая напряжение.
Георгий также отметил гол Цыганкова.
Он поставил точку всей работы нашей команды в игре.
Выразил вратарь и свое мнение по поводу того, что следующие поединки пройдут без болельщиков.
Это просто вынужденная мера. Считаю, что если он поможет, то поиграем и без зрителей.