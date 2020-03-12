Кубок Украины
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Шарану стало плохо после матча с киевским Динамо
Поэтому не пришел на пресс-конференцию
Главному тренеру "Александрии" Владимиру Шарану стало плохо после поединка 1/4 Кубка Украины против Динамо (0:1).
Проблемы со здоровьем не позволили наставнику александрийцев посетить послематчевую пресс-конференцию.
Вместо него пришел помощник главного тренера Андрей Купцов.
Что именно произошло с Владимиром Шараном - неизвестно.
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Источник:football.ua
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