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Вербич об Александрии: Соперник не знал, что делать, оказавшись в большинстве

Кубок Украины
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Не были готовы

Вербич об Александрии: Соперник не знал, что делать, оказавшись в большинстве
Новина українською

Вингер "Динамо" Беньямин Вербич поделился впечатлениями от поединка 1/4 финала Кубка Украины против "Александрии" (1:0).

- Легко ли было настраиваться на матч с тем же соперником, которого "Динамо" победило несколько дней назад?

- С этим абсолютно никаких проблем не было, ведь это другой турнир, Кубок Украины. И наша цель в этом сезоне - завоевать трофей. Главным было быстро восстановиться и подготовиться к сегодняшнему матчу с александрийцами.

- "Александрия" мало атаковала, даже оставшись в большинстве, полностью сосредоточилась на обороне. Были какие-то сюрпризы от соперника?

- Если честно, показалось, что соперник не знал, что делать, оставшись в большинстве. Даже играя вдесятером, мы гораздо больше владели мячом.

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Только в последние 5 минут экстра-тайма, пропустив гол, они начали атаковать, забрасывать мяч длинными передачами. Мы выглядели лучше "Александрии" по игре и одержали заслуженную победу. Как, впрочем, и в предыдущем матче на поле соперника.

- Выходы на замену Русина, Цыганкова освежили игру в атаке? Казалось, что у соперника все меньше сил, чтобы сдерживать группу атаки "Динамо"?

- Конечно! Витя всегда усиливает игру, когда выходит на поле. Он такой игрок, которому достаточно одного момента, чтобы забить важный гол, решить судьбу встречи. Он - один из лучших фланговых полузащитников в Украине. Сегодня его выход на поле помог команде. Русин также усилил игру, все время держал защиту соперника в напряжении.

- Как футболисты реагируют на введение запрета на матчи с болельщиками?

- Жаль, что сегодня была последняя игра с болельщиками перед введением карантина, а на стадионе собралось мало зрителей. Конечно, футбол без болельщиков - это не футбол. Совсем другая атмосфера, настроение. Но здоровье людей - превыше всего. Если такое решение приняли, значит, так надо.

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В статье: Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Александрия Виктор Цыганков Назарий Русин Беньямин Вербич коронавирус
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Источник:
Динамо

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.03.2020 в 11:53
Александрия вообще не команда будут бороться за 5--6 место
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