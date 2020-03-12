Перед кубковым матчем в лазарете Ворсклы – 1 игрок

Вчера полтавчане прибыли на матч в Чернигов. Почти все в порядке и с кадровым потенциалом команды. Индивидуально на неделе тренировался только защитник Вадим Сапай.

В тренировочном лагере главной команды появилась молодежь - Денис Руденко, Клим Приходько и автор недавнего хет-трика в ворота "Зари" U-19 - Даниил Кравчук.

Матч 1/4 Кубка Украины состоится сегодня, 12 марта. Начало игры в 19:00.