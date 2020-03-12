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Перед кубковым матчем в лазарете Ворсклы – 1 игрок

Кубок Украины
(1 голосов)

Максимов компенсирует молодежью

Перед кубковым матчем в лазарете Ворсклы – 1 игрок
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Вчера полтавчане прибыли на матч в Чернигов. Почти все в порядке и с кадровым потенциалом команды. Индивидуально на неделе тренировался только защитник Вадим Сапай.

В тренировочном лагере главной команды появилась молодежь - Денис Руденко, Клим Приходько и автор недавнего хет-трика в ворота "Зари" U-19 - Даниил Кравчук.

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Матч 1/4 Кубка Украины состоится сегодня, 12 марта. Начало игры в 19:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Вадим Сапай Юрий Максимов Десна (Чернигов) Кубок Украины
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Источник:
Ворскла

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