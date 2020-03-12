Кубок Украины
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Перед кубковым матчем в лазарете Ворсклы – 1 игрок
Максимов компенсирует молодежью
Вчера полтавчане прибыли на матч в Чернигов. Почти все в порядке и с кадровым потенциалом команды. Индивидуально на неделе тренировался только защитник Вадим Сапай.
В тренировочном лагере главной команды появилась молодежь - Денис Руденко, Клим Приходько и автор недавнего хет-трика в ворота "Зари" U-19 - Даниил Кравчук.
Матч 1/4 Кубка Украины состоится сегодня, 12 марта. Начало игры в 19:00.
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Источник:Ворскла
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