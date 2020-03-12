Ассистент коуча Александрии: Удаление у Динамо сыграло с нами злую шутку

Вместо Владимира Шарана, наставника "Александрии", на вчерашнюю послематчевую пресс-конференцию пришел помощник главного тренера Андрей Купцов.

Он и говорил о поражении от киевского "Динамо" (0:1) в матче 1/4 финала Кубка Украины.

- Хотелось бы поздравить "Динамо" с выходом в следующий раунд. Что касается игры, то после таких матчей сложно. Мы могли сыграть лучше результатом, но так сложилась игра, одна ошибка привела к взятию ворот и дополнительному времени. Мы надеялись, что сможем забить или довести дело до серии пенальти, а там уже как сложится ситуация - это лотерея.

Мы готовились к "Динамо", учитывая наш домашний матч, в котором мы проиграли. Сделали выводы, провели работу над ошибками и пытались перекрыть тех игроков, которые были наиболее опасными. В принципе, ребята с этой задачей справились и, считаю, могли закончить матч совсем иначе. Надеемся, в дальнейшем таких ошибок не будет.

- Какая причина отсутствия Владимира Шарана на пресс-конференции?

- Владимир Богданович не очень хорошо себя чувствует. Это эмоции.

- Почему, оставшись в большинстве, вы не пытались играть так активно, как играли в последние минуты дополнительного времени?

- Бывает так, что удаление иначе влияет на команду. Возможно, ребята боялись потерять нить игры, боялись идти вперед и пытались сохранить счет. Мы знали, что "Динамо" очень хорошо играет на контратаках. И к пропущенному мячу привела быстрая контратака после ошибки нашего игрока.

Возможно, еще где-то повлияла усталость ребят. "Динамо" сложно противодействовать, много сил было отдано в основное время. Было очень сложно. Где-то злую шутку сыграло удаление игрока "Динамо". Когда мы играли в равных составах, футболисты выполняли все требования. А когда получили численное преимущество, не разобрались в позициях, допустили ошибки, за которые "Динамо" нас наказало. Нужно было что-то менять, но во время игры это сложно. На последних минутах, когда мы пропустили, стали играть смелее и активнее, потому что счет заставлял идти вперед и рисковать. Это человеческий фактор, удаление сыграло с нами злую шутку.

- Прокомментируйте замены, сделанные в вашей команде.

- Мы выпустили второго нападающего Безбородько, потому что нужно было атаковать и изменить ситуацию на поле. Другие замены были тактическими моментами для исправления ситуации.

- Каким был план "Александрии" на игру, какие выводы сделали после первого домашнего матча против "Динамо"?

- Как я уже сказал, у нас был подробный разбор первой игры. Мы знали, что нужно перекрыть фланги, так как хорошо подключается Миколенко, нам нужно было перекрыть эту зону. Также мы думали, что будет играть Русин, который скорее действует в атаке и хорошо открывается. Но вышел Соль, который, насколько я понял, не выполнял требования, поэтому его заменили.

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Нам нужно было терпеть. Если дома мы старались больше прессинговать, то в этой игре отходили назад и встречали соперников в средней зоне, ожидая шансов у контратаках.

Если взять в целом, то ребята выполняли много работы, которая требовались. Однако мастерство и отдельные ошибки футболистов также повлияли на результат.