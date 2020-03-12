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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Кубок Украины
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LIVE-трансляция матча Кубка Украины

Десна - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Новина українською

Последний четвертьфиналист Кубка Украины должен стать известен в Чернигове, где путёвку в следующий раунд турнира разыграют "Десна" и "Ворскла". Фаворитом в паре выглядят хозяева, которые и идут выше в таблице, и показывают более стабильные результаты. Но это Кубок - турнир сюрпризов, где многое зависет от случая, настроя одной из команд или составов, которые тренеры выберут на предстоящий поединок.

Стоит также отметить, что "Десна" трижды в истории уже уступала дорогу "Ворскле" в Кубке, однако эксперт UA-Футбол всё равно считает, что именно "северяне" должны проходить в следующий раунд второго по статусу футбольного соревнования страны.

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Кубок Украины. 1/4 финала
12 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:00
"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

Трансляция "УНІАН" (по подписке)

Трансляция FootballHub (бесплатно)

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В статье: Ворскла (Полтава) Десна (Чернигов)
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