Десна - Ворскла: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Последний четвертьфиналист Кубка Украины должен стать известен в Чернигове, где путёвку в следующий раунд турнира разыграют "Десна" и "Ворскла". Фаворитом в паре выглядят хозяева, которые и идут выше в таблице, и показывают более стабильные результаты. Но это Кубок - турнир сюрпризов, где многое зависет от случая, настроя одной из команд или составов, которые тренеры выберут на предстоящий поединок.

Стоит также отметить, что "Десна" трижды в истории уже уступала дорогу "Ворскле" в Кубке, однако эксперт UA-Футбол всё равно считает, что именно "северяне" должны проходить в следующий раунд второго по статусу футбольного соревнования страны.

Кубок Украины. 1/4 финала

12 марта. Чернигов. ОУСЦ "Чернигов". Начало в 19:00

"Десна" (Чернигов) - "Ворскла" (Полтава)

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