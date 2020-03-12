Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Известны все полуфиналисты Кубка Украины сезона-2019/20
Жеребьевка состоится в пятницу
В четверг 12 марта состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины сезона 2019/20, в котором "Ворскла" одолела на выезде "Десну" (1:0).
Таким образом полтавчане прошли в полуфинал, где дополнили пул с "Динамо", "Мариуполем" и "Минаем", которые выиграли свои матчи вчера.
Напомним, что жеребьевка полуфиналов (и финала) состоится в пятницу 13 марта и начнется в 13:00.
"Минай", как представитель низшего дивизиона будет сеяным и проведет свой матч дома.
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
12.03.2020 в 20:55
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