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Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны все полуфиналисты Кубка Украины сезона-2019/20

Кубок Украины
(1 голосов)

Жеребьевка состоится в пятницу

Известны все полуфиналисты Кубка Украины сезона-2019/20
Новина українською

В четверг 12 марта состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины сезона 2019/20, в котором "Ворскла" одолела на выезде "Десну" (1:0).

Таким образом полтавчане прошли в полуфинал, где дополнили пул с "Динамо", "Мариуполем" и "Минаем", которые выиграли свои матчи вчера.

Напомним, что жеребьевка полуфиналов (и финала) состоится в пятницу 13 марта и начнется в 13:00.

"Минай", как представитель низшего дивизиона будет сеяным и проведет свой матч дома.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (2)
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Hanter44 (Baburka)
12.03.2020 в 20:55
Как же жидко обделались все оракулы в один голос пророчившие безоговорочное поражение Ворскле.
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+2
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
12.03.2020 в 21:02
это настолько великое событие, что коммент о нём нужно дублировать под каждой новостью?
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+2
0

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