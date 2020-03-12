Известны все полуфиналисты Кубка Украины сезона-2019/20

В четверг 12 марта состоялся заключительный матч 1/4 финала Кубка Украины сезона 2019/20, в котором "Ворскла" одолела на выезде "Десну" (1:0).

Таким образом полтавчане прошли в полуфинал, где дополнили пул с "Динамо", "Мариуполем" и "Минаем", которые выиграли свои матчи вчера.

Напомним, что жеребьевка полуфиналов (и финала) состоится в пятницу 13 марта и начнется в 13:00.

"Минай", как представитель низшего дивизиона будет сеяным и проведет свой матч дома.