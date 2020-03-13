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Защитник Мариуполя рассказал, как в перерыве матча с Альянсом команда искала мотивацию

Кубок Украины
(1 голосов)

При счете 2:2 с командой Второй лиги

Защитник Мариуполя рассказал, как в перерыве матча с Альянсом команда искала мотивацию
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ФК "Мариуполь" в 1/4 Кубка Украины выбил из соревнований "Альянс" (4:2). Защитник команды Сергей Яворский прокомментировал ход игры.

Футболист отмечает, что "Альянс" не случайно добрался до четвертьфинала.

Могу сказать только комплименты в адрес соперника. Даже на таком тяжелом поле они играли в футбол. А нам не удавалось. Почему? Не знаю. Возможно, над нами висел статус, то, что мы команда Премьер-лиги.

Мы свои моменты реализовали, "Альянс" - нет. Хотя в первом тайме у них было достаточно моментов. Если бы они забили, нам было бы труднее. Наверное, сказался класс наших футболистов. А "Альянсу", повторюсь, могу сказать только комплименты. Они 100% не случайно оказались в четвертьфинале.

В этой игре 3 из 4 голов "Мариуполь" забил после «стандартов».

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Сергей признает - разбирали игру "Альянса" и видели, что "стандарты" являются слабым местом соперника.

На таких тяжелых полях «стандарты» выходят на первый план. И если удается выжать из них хотя бы половину, то это очень хороший показатель. На этот раз, наверное, мы больше половины реализовали.

Пропущенный мяч от Ярошенко "в раздевалку" Яворский называет вишенкой на торте.

В перерыве матча в раздевалке мы как раз поговорили об амбициях. О том, что мы команда Премьер-лиги и свой статус нужно подтверждать каждый день. Этот пропущенный мяч стал вишенкой на торте. Отступать уже некуда было.

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В статье: ФК Мариуполь Сергей Яворский Кубок Украины Альянс (Липовая Долина)
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Источник:
Маріуполь

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