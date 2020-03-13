Защитник Мариуполя рассказал, как в перерыве матча с Альянсом команда искала мотивацию

ФК "Мариуполь" в 1/4 Кубка Украины выбил из соревнований "Альянс" (4:2). Защитник команды Сергей Яворский прокомментировал ход игры.

Футболист отмечает, что "Альянс" не случайно добрался до четвертьфинала.

Могу сказать только комплименты в адрес соперника. Даже на таком тяжелом поле они играли в футбол. А нам не удавалось. Почему? Не знаю. Возможно, над нами висел статус, то, что мы команда Премьер-лиги.

Мы свои моменты реализовали, "Альянс" - нет. Хотя в первом тайме у них было достаточно моментов. Если бы они забили, нам было бы труднее. Наверное, сказался класс наших футболистов. А "Альянсу", повторюсь, могу сказать только комплименты. Они 100% не случайно оказались в четвертьфинале.