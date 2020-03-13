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Кобин: Шансы у Миная против Динамо хоть и небольшие, но есть

Кубок Украины
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Минай в полуфинале Кубка сыграет с Динамо

Кобин: Шансы у Миная против Динамо хоть и небольшие, но есть
Новина українською

Главный тренер "Миная" Василий Кобин прокомментировал результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Украины, в результате которой закарпатцы сыграют с "Динамо".

"Мы уважаем "Динамо", это сильный соперник. Но поскольку это полуфинал Кубка и остается всего один шаг до финала, то мы отдадим все силы для победы.

Шансы есть, с такими командами можно бороться. Да, если сравнивать их в процентах, то они не велики. Они были бы больше, если бы мы играли с "Мариуполем" или "Ворсклой". Но в футболе, как и в любом спорте – шансы есть всегда и с любым соперником.

Для меня лично "Динамо" – это всегда принципиальный соперник. Но думаю таким он является и для наших ребят. Ведь цена победы велика, все хотят сыграть в финале, и никто не хочет отдавать этот шанс.

Помню матч с "Динамо" в октябре 2018-го в Кубке. Я тогда был игроком и выполнял указания тренера, сейчас я тренер и это совсем другое. Посмотрим, будем выбирать свою стратегию на игру и постараемся продемонстрировать достойный футбол", – сказал Кобин.

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В статье: Василий Кобин Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
ФК Минай

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