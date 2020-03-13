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Буряк: С каждым днем Динамо играет увереннее, но проблем еще много
Специалист оценил матч киевлян против Александрии
Экс-игрок и тренер "Динамо" Леонид Буряк оценил игру "бело-синих" в четвертьфинальном матче Кубка Украины против "Александрии" (1:0).
— "Александрия" была достойным соперником. Удаление Кадири осложнило ситуацию для "Динамо". К тому же, киевлянам не засчитали чистый мяч. С каждым днем "Динамо" играет увереннее, но еще много проблем. Впереди два тяжелых матча — с "Десной" и "Шахтером". Каким бы ни был отрыв по очкам, для киевлян противостояния с "горняками" всегда значимы.
— Замены усилили игру "Динамо". Возможно, Кадири нужно было снимать раньше?
— Это была его лучшая игра ... Хорошо, что команда вовремя перестроилась и во втором тайме было преимущество. Пусть у "Динамо" сейчас и не все получается, но было заметно, что коллектив настроен на победу и не упустит ее. Тем не менее, эта игра забрала много сил и к следующей игре будет непросто восстановиться. Ожидаем ротацию и то, что тренерский штаб найдет правильное решение.
— Каковы шансы киевлян на победу в Кубке Украины?
— "Александрия" была самым сильным соперником из тех, что осталось. Конечно, со всеми нужно играть, но киевляне является явным фаворитом в этой четверке полуфиналистов.
— Как отреагировали на информацию о карантине в Украине и приостановлении матчей ЛЕ и ЛЧ?
— Конечно, это всем не нравится, но что поделаешь, когда такая ситуация в мире? На первый план сейчас выходит безопасность людей. Ситуация очень опасная, количество заболеваний и смертей увеличивается, поэтому нужно остановиться и прислушаться к рекомендациям. Во многих странах к этому отнеслись серьезно. Китай показал, что такая система работает. Так что нужно время и все наладится.
— Сами-то поддерживаете иммунитет?
— Все, как всегда. У меня со здоровьем более-менее нормально. Придерживаюсь общих рекомендаций, пользуюсь антисептиками. думаю, через несколько месяцев эта проблема будет решена.