Шуховцев: Киевлянам в матче с Минаем легко не будет. Если у них преимущество и будет, то незначительное

Бывший голкипер "Зари" и "Ильичевца" Игорь Шуховцев рассказал о шансах соискателей на трофей после жеребьевки полуфиналов Кубка Украины.

— Игорь, удивили ли вас какие-то результаты четвертьфинальных матчей Кубка Украины? Например, вылет из турнира черниговской "Десны".

— Нет, меня результаты матчей не удивили. Если говорить о паре "Десны" и "Ворсклы", то матч получился интересным, боевым и с характером, полностью оправдав свой кубковый статус. Не думаю, что "Десна", которая в итоге проиграла в один мяч, разделяла свои приоритеты на Кубок и чемпионат. Все-таки на кону была путевка в полуфинал и хороший шанс потом побороться за трофей. Думаю, удача в этот день больше улыбнулась "Ворскле".

— "Минай" выбил из Кубка "Ингулец". Команда Василия Кобина преподнесла сюрприз?

— Нет, все-таки эти команды соседствуют в турнирной таблице чемпионата Первой лиги, являются конкурентами в борьбе за путевки в УПЛ. Удача улыбнулась "Минаю" в серии пенальти, отлично проявил себя их вратарь.

— В полуфинале "Минай" сыграет с "Динамо". В этой паре сюрпризов не будет?

— Это Кубок, поэтому так категорично считать фаворитом этого противостояния именно "Динамо" я бы не стал. На мой взгляд, все равно шансы перед началом игры будут равны, тем более мы помним, что "Минай" уже играл с "Динамо" в Кубке и полчаса матча выглядел вполне достойно. Так что легко киевлянам не будет. Если у них преимущество и будет, то незначительное. Игроки "Миная" будут использовать Кубок, как шанс проявить себя, показать себя во всей красе всей Украине.

— "Ворскла" сыграет с "Мариуполем". Равные соперники?

— Да, тем более, что они еще будут соперничать друг с другом во второй шестерке чемпионата и уже и так достаточно хорошо друг друга знают. Игра в полуфинале будет лобовая, потому что на кону путевка в финал и шанс побороться за трофей. Отступать назад ни "Ворскле", ни "Мариуполю" уже нет смысла.