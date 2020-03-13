Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Игорь Яворский: За Динамо болеет практически вся Тернопольщина
Финал Кубка Украины пройдет именно в Тернополе
Экс-тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский, который принимал участие в жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины дал свой прогноз о финалисте турнира.
"Все болельщики Тернополя мечтают, чтобы к ним приехало "Динамо". Думаю, что в финале сыграют киевляне, и наши болельщики увидят самый знаменитый клуб Украины, за который болеет практически вся Тернопольщина", - сказал Яворский.
Напомним, что в полуфиналах "Минай" сыграет с "Динамо", а "Мариуполь" померяется силами с "Ворсклой". Финал турнира состоится в Тернополе.