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Игорь Яворский: За Динамо болеет практически вся Тернопольщина

Кубок Украины
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Финал Кубка Украины пройдет именно в Тернополе

Игорь Яворский: За Динамо болеет практически вся Тернопольщина
Новина українською

Экс-тренер тернопольской "Нивы" Игорь Яворский, который принимал участие в жеребьевке 1/2 финала Кубка Украины дал свой прогноз о финалисте турнира.

"Все болельщики Тернополя мечтают, чтобы к ним приехало "Динамо". Думаю, что в финале сыграют киевляне, и наши болельщики увидят самый знаменитый клуб Украины, за который болеет практически вся Тернопольщина", - сказал Яворский.

Напомним, что в полуфиналах "Минай" сыграет с "Динамо", а "Мариуполь" померяется силами с "Ворсклой". Финал турнира состоится в Тернополе.

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В статье: Игорь Яворский Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
Динамомания

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