Василий Кобин: Рад, что жребий свел нас с киевским Динамо

Главный тренер "Миная" вспомнил перипетии драматического четвертьфинального поединка кубкового розыгрыша с "Ингульцом", рассказал об особенностях вещего сна, проанализировал возможности подопечных в полуфинальном противостоянии с киевским "Динамо" и подтвердил намерения руководства относительно повышения в ранге.

- В отличие от львиной доли команд Первой лиги "Минай" вел подготовку к весенней части сезона с учетом выступления в четвертьфинале Кубка Украины. В связи с этим тренировочный процесс имел какие-то особенности?

- Никаких особенностей не было. Мы просто начали подготовительный процесс раньше других – вот и все. Сначала ориентировались кубковый матч проводить 5 марта, однако его перенесли на одиннадцатое. Это дало нам возможность за дополнительную неделю подтянуться в плане тактики.

- Судя по первому официальному матчу нынешнего года, в котором ваша команда сумела одолеть петровский "Ингулец" в кубковом противостоянии, зимняя работа не прошла даром?

- Получается, что так. Мы работали в течение двух месяцев, во время которых, как говорится, пролили немало пота и крови. Это вылилось в положительный для нас результат. Причем, не только в результат, но и в качество игры в целом. Качесвто ребята показали довольно неплохую, как для первого матча.

- В соперничестве с финалистом прошлого розыгрыша пришлось тяжело?

- Действительно, было непросто. Мы понимали силу "Ингульца". Эта команда хорошо сбалансирована во всех линиях, в ней выступают опытные игроки, которые находятся на пике своей карьеры. Если брать средний возраст футболистов, то он составляет 27-29 лет. Поэтому мы готовились к непростой игре.

- Получается, что сон Василия Кобина накануне матча с "Ингульцом" оказался вещим?

- В итоге – да. Но после второго нереализованного пенальти, когда мы начали уступать в счете, мне подумалось: может, сон снился мне не на этот матч, а на другой? Однако дальше все стало на места, и матч завершился нашей победой.

- Вы вообще верите в сны?

- В этот, который приснился накануне поединка с "Ингульцом", пришлось верить. А вообще сны бывают разные. Иногда, когда снятся кошмары, ты открываешь глаза и понимаешь, что это бред. Но недавний "футбольный" сон заставил успокоиться и поверить в то, что все будет хорошо.

- Что чаще снится – футбол или красивые женщины?

- (Смеется). Кстати, давно не было никаких снов, вот только упомянутый сон о нашей победе приснился. А в остальном, мне снятся только мои жена и дети.

- Расскажите об эмоциях четвертьфинала.

- Эмоции переполняли всех, кто был на стадионе в тот день. Драматичность кубкового матча была особенная! Все складывалось так, что напряжение держалась максимально – столько, сколько оно может держаться в футболе. В этом поединке было все – и три удаления, и большое количество желтых карточек, и серия послематчевых пенальти! А перед ней в основное время мы повели в счете, затем пропустили мяч в свои ворота и не использовали стопроцентную возможность на девяностой минуте. Позже создали еще два голевых момента в дополнительное время, однако не забили. Затем было удаление, а во время серии пенальти сначала проигрывали 0:2. Поэтому можно сказать, что в среду мы вытащили "мертвую" игру.

- А что творилось в раздевалке после окончания поединка?

- После каждой победы у нас бушуют эмоции. Среди членов команды есть человек, который изрядно заряжает своей энергией. Это наш спортивный директор Михаил Кополовец. За несколько минут раздевалка превратилась в сплошной балаган (улыбается).

- "Минаю" повезло, что решение о проведении соревнований в Украине без зрителей вступило в силу на следующий день после кубкового поединка с "Ингульцом". Согласны?

- Да, обсуждали это с тренерским штабом. Мы прекрасно понимали, что буквально "на флажке" сыграем этот матч, ведь было известно, что на следующий день утром состоится заседание правительства по принятию решения по карантинным мероприятиям. Тот факт, что удалось сыграть при поддержке зрителей, конечно же, был для нас плюсом. И действительно, поддержка трибун была отличной на протяжении всех 120 минут. Болельщики не выключились и во время серии пенальти, поддержав Андрея Поповича, которому это придало сил и уверенности. Уверен, не было бы на трибунах зрителей – не было бы таких эмоций.

- С президентом "Ингульца" Александром Поворознюком вы лично знакомы?

- Нет. Однако знаю, что он очень хороший, влюбленный в футбол, человек.

- Наверное, не ошибусь, если выскажу предположение, что выход в полуфинал Кубка Украины отмечали целую ночь всем селом?

- Действительно, так все и было.

- Можно себе представить, с каким нетерпением в "Минае" ждали результатов жеребьевки полуфинальных пар...

- Да, в течение двух дней все были в ожидании команды, которая достанется нам в соперники. Никто не хотел "Динамо", а желали получить по жребию "Мариуполь" или победителя пары "Десна" - "Ворскла". Все считали, что со столичной командой лучше было бы сыграть в финале.

- Получив в соперники киевское "Динамо", больше разочаровались или обрадовались?

- Лично я обрадовался. Ведь если подходить к ситуации стратегически, то лучше играть с "динамовцами" в полуфинале, чем в финале. В таком случае наши шансы пройти "Динамо" немного увеличиваются. Мы же понимаем, что на финальный матч киевская команда непременно приедет основным составом и будет отдаваться игре максимально. Ведь финал – это финал, в таком поединке все может быть. И если учесть, что опыта подобных игр у нашей команды нет, то шансов в полуфинале у "Миная" будет больше.

- Почти полтора года назад в 1/8-й финала кубкового розыгрыша "Минай" уже встречался со столичным грандом. Чем запомнился вам тот поединок?

- Мы достаточно неплохо провели тогда первый тайм. Однако затем полностью провалили начало второго, пропустив за восемь минут три гола и в итоге уступили.

- За время, прошедшее с момента той встречи, ваша команда обогатилась опытом выступлений на профессиональном уровне. Поэтому амбиции относительно очередной кубковой дуэли с "Динамо" у "Миная" достаточно высокие, не так ли?

- Конечно, ребята приобрели опыт. Но в подобных матчах не столько играет роль опыт, как психология людей. Подопечные сыграли с "Динамо" и убедились, что ничего страшного в этом противостоянии нет. Соперник хоть и серьезный, но играть с ним можно. Это и должно сыграть в нашу пользу, ведь ребята прекрасно знают потенциал "Динамо". Киевская команда с тех пор не слишком изменилась, поэтому в плане психологии они будут лучше подготовлены.

- Повышенные премиальные за проход в следующий круг соревнований в "Минае" предусмотрены?

- Думаю, что какие-то денежные вознаграждения будут. Ведь такой труд должен быть поощрен.

- В конце следующей недели возобновится чемпионат в Первой лиге. Старт весенней части сезона "Минай" готов встретить во всеоружии?

- Да, мы тщательно готовились и провели продуктивную работу. Понимая, что кубковый матч можем как выиграть, так и проиграть, акцентировали внимание на одиннадцати играх чемпионата. Думаю, что команда хорошо подготовилась к весне, а кубковая победа над "Ингульцом" только придаст команде большей сил и уверенности в себе на всю длительную турнирную дистанцию.

- Закарпатские болельщики, пожалуй, мечтают сейчас только об одном: снова увидеть представителя своей страны в Премьер-лиге. Что скажете по этому поводу?

- Если брать во внимание задачи, которое поставило перед нами руководство клуба, то могу сказать одно: сделаем все возможное для того, чтобы повыситься в ранге. А как оно получится в итоге – увидим в конце мая. Мы понимаем, что у "Миная" будут опытные и финансово сильные конкуренты, однако будем биться до конца.