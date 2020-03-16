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Суркис обратил внимание на странные решения судьи в кубковом матче с Александрией

Кубок Украины
(3 голосов)

Возмутился и карточкам в предыдущем матче от Монзуль

Суркис обратил внимание на странные решения судьи в кубковом матче с Александрией
Новина українською

По итогам матча 1/4 Кубка Украины с "Александрией" президент "Динамо" Игорь Суркис обратил внимание на два момента - незасчитанный гол Русина и эпизод с карткой Кадири.

В случае с голом Русина, который был отменен после консультаций судей, по мнению Суркиса, надо было смотреть VAR.

В таком моменте судья мог бы проветриться, пробежать еще 5 метров и посмотреть, было ли положение вне игры. Поскольку по трактовке он не должен принимать решения о положении вне игры.

Выделил Игорь Суркис и случай с карточкой для Кадири.

Он фолит, вопросов нет. Но судья игру не останавливает, атака ("Александрии", - ред.) продолжается. У нас такой же момент - арбитр свистит, останавливает игру.

Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом для болельщика. Но те, кто понимает футбол, видят и чувствуют это. И я тоже. Судьи полагают, что им будет просто уничтожить киевское "Динамо"? Нет.

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Сегодня я молчу - а завтра буду говорить громко. Потому что так судить нельзя. Играют две команды, суди одинаково в обе стороны! Я слова не говорю, что Кадири дали красную, что неправильно в Днепре удалили и мы 1:3 проиграли, что карточки, которые давала Монзуль, в Европе не дают вообще.

Сегодня они вверху сидят и диктуют. Посмотрим, как у них в дальнейшем будут развиваться события в судейском корпусе. Я молчать не буду - трачу свои деньги, нервы, здоровье и не дам, чтобы уничтожали команду. То, что произошло на поле, я могу назвать одним словом: беспредел.

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В статье: Игорь Суркис арбитры Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Александрия Екатерина Монзуль Назарий Русин Мохаммед Кадири Комитет арбитров УАФ
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (21)
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Sandra777 (Львів)
16.03.2020 в 10:44
Я пам'ятаю як Карпати вбивали суді в Києві після 0-2 ,чого всі мовчали тоді ????В Сірка і Амитки своє бачення якщо вони вкладаються в команду значить всі мають цілувати їм дупу а всі інші команди хай огризки доїдають за ними бо це ДИНАМО і Шахтар то нафіга ще 10 чи 12 клубів катайте між собою кожного тижня ігри вот буде тішитись Пенісов ,Жирний кіт і Циганик який почав так шліфовати Дик що скоро дирки вилижить
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0
-1
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 10:33
"Сегодня я молчу - а завтра буду говорить громко"- Чего уж там? Давай прямо в Лозанну!
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0
-1
Ordinary (Odessa)
16.03.2020 в 10:01
Что-то в нулевых ты молчал за судейство или вспомни как ты шубами подкупал, а потом башлял политикам чтобы решили вопросы после того как тебя и Динамо отстранили от футбола...
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+1
-7
Sandra777 (Львів)
16.03.2020 в 09:28
Треба закон придумати щоб Динамо пробивало не менше двох пенальті за одну гру ,а то так не можна бо це ж Динамо)))),а якщо часом воно(Динамо) не заб'є два пенальті тоді зразок давати червоні супернику як мінімум три і одну воротніку )))))
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+3
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 09:39
Sandra777: гав-гав-гав
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+5
-3
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 09:45
Вот иголубой кастрат тут как тут
+2
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 10:09
голубой кастрат твой папа
+5
-1
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 10:35
Ты даже свою мысль не можешь сформулировать из-за болей в анусе.Если бы мой папа был кастрат-то меня бы не было.Но это тебе трудно усвоить
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 10:53
Так не был рожден, ты выср@н
0
0
ГенриВол (Волочиськ)
16.03.2020 в 09:03
Динамо повинно вигравати в любому випадку підсуджують чи ні, якщо це команди рівня Чернігова, Олександрії і т.д. Коли були бабки по 380 млн. , то купляли більш менш норм ігрочил, але на тренера зажали кошти. А тепер... Команда доведена до стану, коли немає кому тренувати, немає кого тренувати і немає такого бабла. Все відмазки і це дуже печально для Динамо
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+1
-1
FC SD CLUB (Кривой Рог)
16.03.2020 в 08:54
Уважаемый господин Суркис,проблема в Вас и Ваших менеджерах и тренерах,а не в судьях!
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+3
-1
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zloyded (Киев)
16.03.2020 в 08:34
Не о том Суркис говорит! Команду уничтожает Михайличенко и его тренерский штаб, который и понятия не имеет, как тренировать команду! Уже сами и сборы провели и что мы видим?! Ох не о том Суркис говорит и заостряет внимание!!!
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+1
-1
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kolorado98 (Kiev)
16.03.2020 в 08:30
Никто так не разрушает ДК как ты. Никто не спорит,что ты неплохо разбираешься в унитазах и, возможно, в шубах. Но в футболе,как сам заявлял,ничего не понимаешь. О несправедливости с Алексами в кубке говоришь. А то что ДК перед кубковой игрой имело четыре дня отдыха а Александрия только три это как.Да и после кубковой игры Александрия имея три дня отдыха и переезд из Киева переиграла Колос. А ДК ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХ ДНЕЙ ОТДЫХА ДОМА сыграло вничью дома с Черниговом. О какой справедливости ты говоришь, когда и так видно что ДК тянут за уши на серебро. Получили народную команду на халяву,уничтожили ее с Гришей,из-за своей некомпетентности, а теперь крайних ищете
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+3
-8
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zloyded (Киев)
16.03.2020 в 08:36
Есть проблемы и это очевидно и Суркис виноват, но о шубах - смени пластинку и методичку!!! Кто тянет Динамо? Сними очки! :) А Ахмэт с сепарскими замашками и организацией и спонсированием войны в её зародыше ничего белый и пушистый?! Ощущаешь разницу???!!!
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+7
-2
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 09:09
Злыдень в своем репертуаре.
+2
-7
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 09:28
"ДК перед кубковой игрой имело четыре дня отдыха а Александрия только три" - причем тут ДК??? Разве ДК назначает даты??? Пустозвон.
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+5
-2
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AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 09:29
"и так видно что ДК тянут за уши на серебро" - ТА ТЫ ШО??!! 3.14стун ты, именно поэтому ДК на первом месте, против кого судьи чаще всего ошибались. Захлопнись, ушлепок.
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+5
-2
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 09:47
Допустим,Всем известно,как в редакции умеют подбирать факты.
+1
-6
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 10:13
Без "допустим", Hanter44 - ты долбодятел
0
0
Hanter44 (Baburka)
16.03.2020 в 10:36
А ты голубой кастрат.Без "допустим"
0
-1
avatar
AndrewKruk (Київ)
16.03.2020 в 10:53
Hanter44, иди займись своим любимым делом, по s0si
0
0

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