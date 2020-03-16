Суркис обратил внимание на странные решения судьи в кубковом матче с Александрией

По итогам матча 1/4 Кубка Украины с "Александрией" президент "Динамо" Игорь Суркис обратил внимание на два момента - незасчитанный гол Русина и эпизод с карткой Кадири.

В случае с голом Русина, который был отменен после консультаций судей, по мнению Суркиса, надо было смотреть VAR.

В таком моменте судья мог бы проветриться, пробежать еще 5 метров и посмотреть, было ли положение вне игры. Поскольку по трактовке он не должен принимать решения о положении вне игры.

Выделил Игорь Суркис и случай с карточкой для Кадири.

Он фолит, вопросов нет. Но судья игру не останавливает, атака ("Александрии", - ред.) продолжается. У нас такой же момент - арбитр свистит, останавливает игру. Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом для болельщика. Но те, кто понимает футбол, видят и чувствуют это. И я тоже. Судьи полагают, что им будет просто уничтожить киевское "Динамо"? Нет.

Читайте также VAR на страже. ВИДЕО не засчитанного гола Русина в ворота Александрии