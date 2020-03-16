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Суркис обратил внимание на странные решения судьи в кубковом матче с Александрией
Возмутился и карточкам в предыдущем матче от Монзуль
По итогам матча 1/4 Кубка Украины с "Александрией" президент "Динамо" Игорь Суркис обратил внимание на два момента - незасчитанный гол Русина и эпизод с карткой Кадири.
В случае с голом Русина, который был отменен после консультаций судей, по мнению Суркиса, надо было смотреть VAR.
В таком моменте судья мог бы проветриться, пробежать еще 5 метров и посмотреть, было ли положение вне игры. Поскольку по трактовке он не должен принимать решения о положении вне игры.
Выделил Игорь Суркис и случай с карточкой для Кадири.
Он фолит, вопросов нет. Но судья игру не останавливает, атака ("Александрии", - ред.) продолжается. У нас такой же момент - арбитр свистит, останавливает игру.
Есть моменты, которые не видны невооруженным глазом для болельщика. Но те, кто понимает футбол, видят и чувствуют это. И я тоже. Судьи полагают, что им будет просто уничтожить киевское "Динамо"? Нет.
Сегодня я молчу - а завтра буду говорить громко. Потому что так судить нельзя. Играют две команды, суди одинаково в обе стороны! Я слова не говорю, что Кадири дали красную, что неправильно в Днепре удалили и мы 1:3 проиграли, что карточки, которые давала Монзуль, в Европе не дают вообще.
Сегодня они вверху сидят и диктуют. Посмотрим, как у них в дальнейшем будут развиваться события в судейском корпусе. Я молчать не буду - трачу свои деньги, нервы, здоровье и не дам, чтобы уничтожали команду. То, что произошло на поле, я могу назвать одним словом: беспредел.