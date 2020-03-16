Кипер Миная Попович: Перед игрой с Ингульцом заезжали в церковь

Голкипер "Миная" Андрей Попович рассказал о победе над "Ингульцом" (1:1, 6:5 по пен.) в четвертьфинале Кубка Украины.

- Вы стали главным героем "Миная" в четвертьфинальной битве с "Ингульцом": гол с "точки" и три парированных пенальти. Лучший матч в вашей карьере?

- Так сразу и не вспомнишь свои лучшие или самые лучшие матчи. Но по напряжению, страсти - это точно одна из лучших игр. Пожалуй, с таким напряжением я раньше не сталкивался.

- Если не ошибаюсь, вы далеко не впервые берете удары с 11-метровой отметки...

- Было дело. Против того же "Ингульца" в чемпионате я отбил пенальти - играли в Петрово. А еще в Харькове от "Металлиста" взял 11-метровый. Действительно, я часто выигрываю в этой лотерее.

- Каждый голкипер имеет собственные методы в противостоянии с пенальтистами. Вы угадываете направление, заставляете соперника пробить туда, куда вам нужно, или реагируете по удару?

- Когда-то много времени уделял тому, как действовать в таких случаях, как "раскачивать". Стараюсь угадывать угол, в который полетит мяч. При этом стараюсь заставить оппонента пробить именно так, как я хочу. Смысла стоять до последнего я не вижу. Если соперник пробьет более или менее хорошо в угол ворот, шансов потянуть этот удар у тебя не будет никаких.

- Мне понравился послематчевый комментарий Михаила Кополовца: "Бог помогает "Мигаю", а президент насыпает премию. Вот это - счастье футбольное!"

- (Улыбается) Конечно, а почему бы и нет? После такого матча только одни плюсы можно находить. Перед игрой с "Ингульцом" мы заезжали в церковь. Полностью согласен с Михаилом - Бог нам помог. Ну и президент выплатил премию. Не могу назвать сумму, но скажу лишь, что нас не обделили.

- А за выход в финал вам уже что-то пообещали?

- Пока что нет. После матча было два дня выходных. Только завтра собираемся на тренировку, поэтому разговоров о "Динамо" пока не было.

- Кстати, как отметила команда попадания в топ-четверку Кубка Украины?

- После первых эмоций в раздевалке мы собрались с женами и девушками в ресторане нашего вице-президента. Там не было тренеров, не было президентов - только команда. Музыка, танцы - отметили, как положено.

- Можно было расслабиться?

- Нам было полностью разрешено расслабиться. Без лишнего, конечно. На отдых заслужила вся команда.