Протасов: Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала Кубка Украины нет

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, как будут доигрываться матчи нынешнего сезона Кубка Украины.

"Все соревнования в Украине приостановлены. Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала нет.

Но давайте не забывать и про полуфиналы, которые должны были состояться 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не пройдут. Соответственно, нужно будет утверждать новую дату этих встреч.

Потому ждем завершения карантина, чтобы решить этот вопрос. Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введения карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс", – сказал Протасов.