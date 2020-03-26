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Протасов: Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала Кубка Украины нет

Кубок Украины
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А вот полуфиналы точно придется сдвигать

Протасов: Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала Кубка Украины нет
Новина українською

Первый вице-президент УАФ Олег Протасов рассказал о том, как будут доигрываться матчи нынешнего сезона Кубка Украины.

"Все соревнования в Украине приостановлены. Ждем окончания карантина, а потом будем корректировать все наши даты и планы. Пока никаких изменений по дате и месту проведения финала нет.

Но давайте не забывать и про полуфиналы, которые должны были состояться 15 апреля. Уже очевидно, что в этот день матчи точно не пройдут. Соответственно, нужно будет утверждать новую дату этих встреч.

Потому ждем завершения карантина, чтобы решить этот вопрос. Тернополь остается местом проведения финала Кубка Украины, готовится к проведению матча, хотя введения карантина и внесло определенные коррективы в этот процесс", – сказал Протасов.

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В статье: Олег Протасов
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Источник:
Трибуна

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