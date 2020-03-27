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Во время карантина коуч Миная Василий Кобин занялся селекционной работой

Кубок Украины
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Подбирает свободных агентов

Во время карантина коуч Миная Василий Кобин занялся селекционной работой
Новина українською

Каждый из игроков перволигового "Миная" получил индивидуальное задание, как действовать в условиях карантина, рассказал главный тренер команды Василий Кобин.

Ребята, по словам наставника, эффективно провели заключительный этап подготовки в Турции, что помогло одержать верх над "Ингульцом" в 1/4 Кубка Украины.

- Я убежден в профессионализме футболистов "Миная" и уверен, что они во время вынужденного перерыва сохранят накопленные навыки и спортивную форму. В конце концов, продолжается и селекционная работа, ведь еще можно дозаявлять свободных агентов.

- Когда уже зашла речь о розыгрыше Кубка Украины, то где "Минай" планирует сыграть в полуфинале с киевским "Динамо"?

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- Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имело возможность посетить как можно больше болельщиков, противостояние, надеемся, пройдет на ужгородском стадионе "Авангард", трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на "Авангарде" обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям.

- Хочется верить, что борьба с коронавирусом будет успешной, и вскоре возобновится соперничество и в чемпионате Украины, где в "Миная" тоже амбициозные планы ...

- Нам очень хочется повыситься в классе, это поспособствовало бы популяризации футбола в Закарпатье.

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В статье: Василий Кобин ФК Минай Минай
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Источник:
УАФ

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