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Кобин: Надеемся сыграть с Динамо в Ужгороде

Кубок Украины
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Кобин: Надеемся сыграть с Динамо в Ужгороде
Новина українською

Главный тренер перволигового "Миная" Василий Кобин рассказал об ожиданиях о полуфиналах Кубка Украины.

— Каждый из моих подопечных получил индивидуальное задание, как действовать в условиях карантина. Наша команда эффективно провела заключительный этап подготовки в Турции, что помогло одержать верх над "Ингульцем" в четвертьфинале Кубка Украины.

Я убежден в профессионализме футболистов "Миная" и уверен, что они во время вынужденного перерыва сохранят накопленные кропотливым трудом навыки и спортивную форму. В конце концов, продолжается и селекционная работа, ведь еще можно заявлять свободных агентов…

— Раз уже зашла речь о розыгрыше Кубка Украины, то где "Минай" планирует сыграть в полуфинале с киевским "Динамо"?

— Этот поединок станет настоящим праздником для поклонников футбола Закарпатья, и для того, чтобы его имели возможность посетить как можно больше болельщиков, надеемся сыграть на ужгородском стадионе "Авангард", трибуны которого значительно вместительнее, чем на арене в Минае. Тем более, что на "Авангарде" обновлен газон, который теперь соответствует всем требованиям.

— Хочется верить, что борьба с коронавирусом будет успешной, и вскоре возобновится соперничество и в чемпионате Украины, где у "Миная" тоже амбициозные планы…

— Нам очень хочется повыситься в классе, что изрядно поспособствовало бы популяризации футбола в Закарпатье.

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
УАФ

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