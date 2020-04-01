Вице-президент Ворсклы: Конечно, мы хотим сыграть полуфинал Кубка Украины

Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак надеется, что Кубок Украины нынешнего сезона все-таки будет доигран.

"Что касается чемпионата Украины, то будем следить, что решит УЕФА. По поводу Кубка Украины, то, конечно, мы хотим сыграть полуфинал и выйти в финал, но посмотрим, как будет развиваться ситуация.

Все зависит не от нас, а от пандемии", - сказал Лысак.

Напомним, что в полуфинале Кубка Украины нынешнего сезона "Ворскла" должна сыграть с "Мариуполем".