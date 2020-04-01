Кубок Украины
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Вице-президент Ворсклы: Конечно, мы хотим сыграть полуфинал Кубка Украины
Вполне обоснованное желание
Вице-президент "Ворсклы" Олег Лысак надеется, что Кубок Украины нынешнего сезона все-таки будет доигран.
"Что касается чемпионата Украины, то будем следить, что решит УЕФА. По поводу Кубка Украины, то, конечно, мы хотим сыграть полуфинал и выйти в финал, но посмотрим, как будет развиваться ситуация.
Все зависит не от нас, а от пандемии", - сказал Лысак.
Напомним, что в полуфинале Кубка Украины нынешнего сезона "Ворскла" должна сыграть с "Мариуполем".
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Источник:ТК Футбол
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