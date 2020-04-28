Глава Тернопольской Ассоциации: Через две недели Тернополь будет готов проводить финал Кубка Украины

Глава ассоциации футбола Тернопольской области Тарас Юрик прокомментировал приостановку Кубка Украины в связи с пандемией коронавируса, финал которого должен состояться в Тернополе.

"Мы, как тернопольцы и люди, которые интересуются футболом, хотим, чтобы финал прошел при полных трибунах. Для нас это историческое событие и мы хотим дать зрителям возможность побывать на этом прекрасном матче. Однако ясно, что в нашей ситуации сложно прогнозировать. Мы реагируем на информацию о течении пандемии в Украине. По состоянию на сегодня сложно говорить даже про полуфинальные матчи. У нас нет другой дополнительной информации. Мы с нетерпением ждем, что футбол разблокируется и будет возможность провести полуфиналы и финал Кубка. Вместе с тем, мы активно работаем над тем, чтобы Тернополь мог принять финал в полной мере и стадион был готов в полной мере.

Работы по реконструкции стадиона продолжаются. Все понимают, что 13 мая финал точно не состоится. Поэтому ремонтные работы могут быть немного ослаблены, но продолжаются полным ходом. Когда приезжала комиссия, было много замечаний, однако Тернопольский городской совет активно над ними работает. Сам стадион находится в их собственности и выделено немало средства в бюджете на это. Вышки и освещение были одной из главных проблем и их установка уже на завершающей стадии. Недели через две Тернополь будет готов проводить матч. Останется только дождаться, когда именно.

Нужно отдать должное мэру Тернополя. Когда он услышал про идею проведения финала в нашем городе, он активно выкладывается. Стоит поблагодарить и депутатский корпус, который поддержал идею, когда формировался бюджет. Нужно понимать, что тернопольский стадион теперь сможет принять не только этот матч. Можно будет проводить еще игры молодежной сборной Украины, мы уже принимали поединки женской сборной. Мы хотим продемонстрировать, что в Тернополе есть зрители, которые хотят приходить на футбол. Если трибуны будут пустые, мы б этого не хотели. Это будет моральный удар для Тернополя - знать, что в городе проходит такое знаменательное событие и не получить возможности посетить его", - сказал Юрик.