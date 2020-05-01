Миллион Павлову. Тренер вспомнил разговор Бабаева с Дыминским

В мае 2009 года, 11 лет назад, полтавская "Ворскла" получила свой первый трофей в украинском футболе - Кубок Украины.

В финальном матче на стадионе Днепр-Арена полтавчане обыграли "Шахтер" со счетом - 1:0.

Главный тренер той "Ворсклы" Николай Павлов дал эксклюзивное интервью программе #залишайсязФутболом.

В частности Павлов вспомнил разговор президента "Карпат" с коллегой из "Ворсклы" Олегом Бабаевым.