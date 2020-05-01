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Миллион Павлову. Тренер вспомнил разговор Бабаева с Дыминским
О премиальных за победу в Кубке
В мае 2009 года, 11 лет назад, полтавская "Ворскла" получила свой первый трофей в украинском футболе - Кубок Украины.
В финальном матче на стадионе Днепр-Арена полтавчане обыграли "Шахтер" со счетом - 1:0.
Главный тренер той "Ворсклы" Николай Павлов дал эксклюзивное интервью программе #залишайсязФутболом.
В частности Павлов вспомнил разговор президента "Карпат" с коллегой из "Ворсклы" Олегом Бабаевым.
Было 350 000 долларов премиальных на команду. Тогдашний президент клуба Олег Бабаев был тогда народным депутатом.
Дыминский у него спросил о премиальных, Бабаев ответил: "350 000 - Павлов такие установил".
Петр Петрович ему: "Да ты что? Одному только Павлову нужно миллион заплатить".