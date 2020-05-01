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Миллион Павлову. Тренер вспомнил разговор Бабаева с Дыминским

Кубок Украины
(1 голосов)

О премиальных за победу в Кубке

Миллион Павлову. Тренер вспомнил разговор Бабаева с Дыминским
Новина українською

В мае 2009 года, 11 лет назад, полтавская "Ворскла" получила свой первый трофей в украинском футболе - Кубок Украины.

В финальном матче на стадионе Днепр-Арена полтавчане обыграли "Шахтер" со счетом - 1:0.

Главный тренер той "Ворсклы" Николай Павлов дал эксклюзивное интервью программе #залишайсязФутболом.

В частности Павлов вспомнил разговор президента "Карпат" с коллегой из "Ворсклы" Олегом Бабаевым.

Было 350 000 долларов премиальных на команду. Тогдашний президент клуба Олег Бабаев был тогда народным депутатом.

Дыминский у него спросил о премиальных, Бабаев ответил: "350 000 - Павлов такие установил".

Петр Петрович ему: "Да ты что? Одному только Павлову нужно миллион заплатить".

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В статье: Ворскла (Полтава) Николай Павлов Олег Бабаев Кубок Украины Петр Дыминский
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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Litb@rski (Кёльн)
01.05.2020 в 08:44
Как мы себя любимого ценим......
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