Павлов жалеет, что в финале Кубка Украины с Шахтером не сыграл Безус

Николай Павлов, тренер полтавской "Ворсклы" 2007-2012 годов, вспомнил, как обращался к футболистам накануне финала Кубка Украины 2009 года с донецким "Шахтером" (1:0).

По словам Павлова, никто не думал о победе. Как раз накануне игры с "горняками" игроки и тренерский штаб "Ворсклы" смотрели, как "Шахтер" обыграл "Вердер" в финале Кубка УЕФА.

Мне кажется, что нам немного повезло. Я помню установку перед матчем, я ребятам сказал: "Вы себе заработали денег - есть квартиры, машины, вас все знают. Если вы не выиграете титул, значит вы просто играли в футбол. У вас есть возможность, попробуем! Все может быть в этой жизни".

В том матче также мог сыграть и хавбек современной сборной Украины Роман Безус. Помешал лишний вес.