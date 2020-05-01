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Павлов жалеет, что в финале Кубка Украины с Шахтером не сыграл Безус

Кубок Украины
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Вспоминает свои мотивационные слова футболистам

Павлов жалеет, что в финале Кубка Украины с Шахтером не сыграл Безус
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Николай Павлов, тренер полтавской "Ворсклы" 2007-2012 годов, вспомнил, как обращался к футболистам накануне финала Кубка Украины 2009 года с донецким "Шахтером" (1:0).

По словам Павлова, никто не думал о победе. Как раз накануне игры с "горняками" игроки и тренерский штаб "Ворсклы" смотрели, как "Шахтер" обыграл "Вердер" в финале Кубка УЕФА.

Мне кажется, что нам немного повезло. Я помню установку перед матчем, я ребятам сказал: "Вы себе заработали денег - есть квартиры, машины, вас все знают. Если вы не выиграете титул, значит вы просто играли в футбол. У вас есть возможность, попробуем! Все может быть в этой жизни".

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В том матче также мог сыграть и хавбек современной сборной Украины Роман Безус. Помешал лишний вес.

У Романа Безуса в день игры было 300-400 грамм лишнего веса. Он был на игре, но я его даже в запас не поставил. А так Безус мог стать самым молодым мастером спорта по футболу в Полтавской области.

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В статье: Ворскла (Полтава) Роман Безус Николай Павлов Кубок Украины Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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