10 лет крымскому триумфу. Сергей Пучков: За победу в Кубке вознаграждение Таврия не получила

Вспомним, когда крымская команда в дополнительное время сумела взять верх в финале Кубка над донецким "Металлургом" - 3:2 О перипетиях состоявшейся в Харькове на стадионе "Металлист" игры и о том, что было до и после нее, откровенно рассказал возглавлявший "Таврию" Сергей Пучков.

- Второй значимый успех в истории "Таврии" был для вас первым серьезным достижением в тренерской карьере. Те счастливые мгновенья часто вспоминаете?

- Бывает, на досуге. Такие воспоминания всегда приятны, ведь выигрыш Кубка Украины многое для меня значит. Как вы правильно заметили, он стал первым трофеем в моей тренерской работе.

- Чем запомнился вам финальный поединок с донецким "Металлургом"?

- Многим. В первую очередь, атмосферой и напряжением игры. К тому же, в тот вечер была прекрасная погода, а стадион был почти заполнен. Все было просто супер!

- Специалисты и болельщики относят этот финал к одному из самых интересных в украинской футбольной истории. Вы такого же мнения?

- Разумеется. Тот матч запомнился мне забитыми мячами нашей команды. Первые два еще в первом тайме забили Максим Фещук и Александр Ковпак с пенальти, а затем, при счете 2:2 уже в дополнительное время, футболисты собрались и отличились в третий раз. Это гол забил нигериец Лаки Идахор.

- Какие были мысли, когда дело дошло до дополнительного времени?

- Двоякие. Были небольшие переживания, чтобы при счете 2:2 пацаны не "сломались" психологически. Ведь не стоит забывать, что "Металлург" был посильнее нас за счет индивидуального мастерства футболистов. А еще внутри что-то екнуло, когда подумал о том, что в чемпионате мы побеждали донетчан, а в финале этого может и не случиться. Хотя вместе с тем я понимал, что мотивация у ребят высокая - стать обладателями Кубка и завоевать путевку в Лигу Европы. Тем более, что выигрывали-то по ходу матча 2:0. И хотя мы пропустили нелепые мячи, все в итоге сложилось для нас нормально.

- Когда был забит третий мяч, сомнения по поводу победы не одолевали?

- Нет. Мы уже знали, что выиграем. Хоть до конца дополнительного времени оставалось еще больше двадцати минут, все понимали, что этот отрезок должны выстоять. К тому же, команда готова была ложиться костьми для достижения нужного результата. В последние минуты мне даже не пришлось никого мотивировать - все были на пределе концентрации. А когда в глазах некоторых игроков "Металлурга" я увидел пустоту, то понял: с таким настроением финалы не выигрываются!

- А каково было в тот момент вам? Наверное, заключительный отрезок дополнительного времени провели на бровке?

- Нет. Я то вставал к бровке, то садился на скамейку. Так туда-сюда и перемещался. А вот как провел последние минуты - уже и не помню. Видимо, напряжение было слишком велико.

- С автором победного гола Лаки Идахором сложностей в работе не возникало?

- Никаких. Лаки - нормальный парень, с ним не было никаких проблем. Он настоящий профессионал. До этого Идахор не один год провел в Украине, поэтому хорошо знал язык. На русском общался без труда. Что касается игры, то возможно, злился на меня, когда не выходил в стартовом составе. Ведь конкуренция у ребят, игравших в то время в "Таврии", была достаточно высокой. Но я ведь себе не враг - выбирал на момент матча лучших по всем показателям из имевшихся в моем распоряжении футболистов. Зато когда Идахор выходил на поле, то очень старался и делал все для того, чтобы не только забить мяч, но и доказать свою состоятельность благодаря другим полезным действиям.

- В составе "Таврии" на тот матч было заявлено всего пятеро легионеров, а в "Металлурге" их было аж одиннадцать. Все дело в разных подходах клубов к наличию иностранцев?

- Не знаю. По части "Металлурга" меня это не интересовало. В что касается нашей команды, то сколько было у нас на тот момент легионеров - столько и было. Как-то не задумывался об этом. Было ли в "Таврии" ограничение на количество иностранцев? Нет, не в этом дело. Если бы был хорошего уровня легионер, мы бы с удовольствием взяли бы.

- Какие стимулы были у ваших футболистов перед финальным матчем?

Стимул был хороший, но он так и остался стимулом. На словах. До игры от Дмитрия Фирташа и Сергея Куницына было обещание в виде солидного финансового вознаграждения, однако и по сей день так и не знаем, кто его не выполнил. Эта тема сначала оттягивалась, а со временем попросту сошла на "нет".

- Когда-то давно, в бытность вашу игроком, партийные руководители или главы области и города часто "накачивали" команды перед решающими поединками. Что-нибудь подобное перед финалом Кубка 2009/10 было?

- Нет. Мода на такие "накачки" уже прошла, да и времена не те. Нынешнее областное и городское руководство уже не имеет никакого отношения к команде. Они же "Таврию" не финансировали.

- Шампанское в раздевалке на всякий случай было припасено?

- (Уверенно). Да! Администратор предусмотрительно купил.

- Он сделал это втайне или же с вашего согласия?

- Точно не скажу. Помню, что уже до матча шампанское стояло про запас.

- А как же футбольные приметы - чтобы не дай Бог, не сбить фарт?

- Так а что обращать внимание на приметы, когда все настраивались на игру и думали только о том, чтобы выиграть! Думаю, что шампанское в любом случае не пропало бы. Если бы проиграли матч, пришлось бы выпить с горя (улыбается).

- Допускаю, что до финала бутылки с искристым напитком были и в раздевалке "Металлурга"?

- А вот этого я не знаю.

- После финала вы дали заслуженную вольную подопечным?

- Ну, конечно! Контролировал ли я ребят? Нет. Да и зачем? Это было бы неправильно.

- Стало быть, ночь после финала поводов для штрафов футболистов не дала?

- Ну что вы, какие штрафы!

- Как встречали "Таврию" дома?

- Дело в том, что финал Кубка был заключительным матчем сезона-2009/10, и после него все разъехались в отпуск. В Симферополь вернулись только крымские ребята. Собралась же команда вместе вновь лишь после отпускного периода, когда пришло время готовиться к новому сезону. Спустя какое-то время было организовано торжественное чествование клуба, которое проходило на симферопольском стадионе "Локомотив". Был грандиозный праздничный концерт с участием звезд эстрады, в котором среди большого количества приглашенных артистов были Тина Кароль, Верка Сердючка. А после концерта небо над ареной украсили салюты.

- И снова шампанское лилось рекой?

- Для футболистов - нет. Для руководителей и тренерского штаба - да.

- Какие нематериальные дивиденды в связи с выигрышем Кубка получила команда и лично вы?

- Чуть позже и ребят, и меня наградили. Была встреча с премьер-министром Крыма, на которой каждому члену клуба были вручены специальные медали.

- Ваша наверняка висит на видном месте?

- Да нет, храню ее в специальной коробочке. А на видном месте стоит мини-кубок.

- Их выдавали во время награждения после окончания кубкового финала?

- Да никто ничего не давал! Договорился в Днепропетровске с одним мастером - и точные миниатюрные копии выигранного нами трофея были изготовлены. Их получил каждый футболист команды.

- Видео того матча в домашнем архиве хранится?

- А как же! Иногда пересматриваю.

- Что в момент просмотра больше превалирует - чувство грусти, ностальгии или радости?

- Все вместе. Попутно возникают мысли, что той "Таврии", к сожалению, уже нет и что многое с тех пор изменилось. Как в футболе, так и в жизни. Того нашего Крыма, к сожалению, уже тоже вроде как нет. Хотя я все же надеюсь, что это временно.

- С кем из футболистов того состава поддерживаете связь?

- Со многими общаемся. Со Старцевым, Монаховым, Ковпаком, Матяжом, Галюзой, другими ребятами.

- О выигрыше еще одного Кубка Украины с другой командой мечтаете?

- Конечно!