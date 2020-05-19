Чеснаков: Когда праздновали победу в Кубке, Кулаков вместе с футболкой бросил фанатам медаль

Капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков вспомнил победу команды в Кубке Украины-2009. Также футболист высказался о Василии Сачко, который сначала был его одноклубником, а позже – наставником.

"Победа в Кубке Украины и ее схожесть с триумфом "Лестера" в АПЛ? Это не просто пик, это невероятное достижение. Дай Бог, чтобы его повторили. "Лестер" прошел весь сезон на одном дыхании. Мы же знаем, насколько тяжелым является чемпионат Англии. Думаю, "Лестеру" было даже сложнее, чем нам в случае с Кубком.

После победы в Кубке мы приехали в Полтаву и отправились на стадион праздновать. Поднялись на трибуну, а болельщики были внизу. Начали бросать им футболки, а на нас висели медали. В итоге Кулаков вместе с футболкой бросил свою медаль. Мы ему об этом сказали, он начал вниз кричать. В итоге кто-то из фанатов снял свою футболку и вместе с ней вернул медаль.

Василий Сачко? Когда он был футболистом, то всегда подбадривал, анекдоты рассказывал, давал советы о вложении денег. Мы с ним были друзьями. Но когда он стал тренером, я понимал необходимость субординации. Я осознавал, что не могу обращаться к нему по имени, что нужно на вы. В принципе, вся команда быстро перестроилась и, что самое главное, захотела ему помочь продержаться наставником как можно дольше", – сказал Чеснаков.