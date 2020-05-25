День в истории. Как Динамо вырвало победу в Кубке над Шахтером благодаря Хацкевичу. ВИДЕО

Сезон 2002/03 стал первым самостоятельным для Алексея Михайличенко на посту главного тренера "Динамо". И ученику Валерия Лобановского удалось сразу же выиграть все турниры на внутренней арене, хотя на тот момент донецкий "Шахтер" уже бросил вызов гегемону и в предыдущем чемпионате завоевал золото. Сегодня же - 25 мая - годовщина победы бело-синих в финале национального Кубка того сезона.

Интересно, что за четыре дня до решающего поединка состоялся матч, который фактически определил судьбу золотых наград чемпионата-02/03. "Динамо" принимало "Шахтер" на своем поле в рамках 26-го тура - пропустило в первом тайме от Попова, но перед перерывом Шацких сравнял счет, а затем ошибся Пуканыч, который срезал мяч в собственные ворота. "Динамо" обошло горняков на одно очко и уже не ошибалось до завершения чемпионата.

Если матч Высшей лиги проходил на стадионе "Динамо", то финал, конечно, на НСК "Олимпийский". При этом горняки не чувствовали себя в гостях - донецкий клуб обеспечил более чем серьезный десант в столицу, количество болельщиков на трибунах было равным. Как и несколькими днями ранее, "Шахтер", который на тот момент тренировал Валерий Яремченко, лучше начал игру. Несколько острых выпадов в конце концов увенчались невероятным голом в исполнении Андрея Воробья.

Михаличенко отреагировал мгновенно - уже на 18-й минуте вместо Саблича, который чувствовал себя явно не в своей тарелке, на поле вышел Александр Хацкевич. Именно с этого момента "Динамо" удалось перехватить инициативу и постепенно увеличивать давление на ворота Шуткова. Именно белорусский легионер сравнял счет в начале второго тайма - Хацкевич попал в девятку ударом со штрафного.

"Динамо" продолжало наседать, однако равный счет на табло держался до последних минут. И вот когда зрители уже мысленно готовились к овертайму, киевляне забили второй гол. Опять сработала замена от Михайличенко - Диого Ринкон в перерыве заменил Леко и именно бразилец расстрелял ворота с нескольких метров после того, как Максим Шацких разобрался с защитником.