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Финал Кубка Украины перенесен из Тернополя во Львов

Кубок Украины
(1 голосов)

Тернополь примет кубковый финал следующего сезона

Финал Кубка Украины перенесен из Тернополя во Львов
Новина українською

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко сообщил, что финал Кубка Украины будет проведен во Львове, а не в Тернополе, как планировалось ранее.

"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь.

Полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, и пройдут 17 и 24 июня на двух стадионах, где будет действовать ВАР: в Ужгороде и Мариуполе.

8 июля финал Кубка состоится на "Арене Львов", а Тернополь в знак уважения и благодарности городу, который подготовился к финалу, примет финал у себя в 2021 году", — сказал Костюченко.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Арена Львов Динамо (Киев) Вадим Костюченко ФК Минай УАФ
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Комментарии (1)
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Technical
26.05.2020 в 22:32
В Тернополі ситуація з коронавірусом вже значно краща, ніж у Львові.
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