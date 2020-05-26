Финал Кубка Украины перенесен из Тернополя во Львов

Первый вице-президент Украинской ассоциации футбола Вадим Костюченко сообщил, что финал Кубка Украины будет проведен во Львове, а не в Тернополе, как планировалось ранее.

"Мы вынужденно перенесли финал Кубка Украины из Тернополя во Львов из-за непростой ситуации с коронавирусом в городе Тернополь.

Полуфиналы Кубка Украины будут состоять из одного матча, и пройдут 17 и 24 июня на двух стадионах, где будет действовать ВАР: в Ужгороде и Мариуполе.

8 июля финал Кубка состоится на "Арене Львов", а Тернополь в знак уважения и благодарности городу, который подготовился к финалу, примет финал у себя в 2021 году", — сказал Костюченко.