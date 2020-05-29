Официально: Финал Кубка Украины следующего сезона примет Тернополь

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2020/2021.

Было решено, что финальный матч состоится в Тернополе, на городском стадионе.

Напомним, что изначально в Тернополе должен был состояться финал Кубка Украины нынешнего сезона, однако в связи с пандемией коронавируса и проведением матчей без зрителей финал был перенесен во Львов.