Кубок Украины
Кубок Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Финал Кубка Украины следующего сезона примет Тернополь
В этом году не получилось
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел вопрос о месте проведения финального матча Кубка Украины-2020/2021.
Было решено, что финальный матч состоится в Тернополе, на городском стадионе.
Напомним, что изначально в Тернополе должен был состояться финал Кубка Украины нынешнего сезона, однако в связи с пандемией коронавируса и проведением матчей без зрителей финал был перенесен во Львов.
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Источник:УАФ
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