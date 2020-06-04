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Пять лет назад Динамо оформило последний золотой дубль. СаШо стал героем финала Кубка
Это был юбилейный матч для нынешнего тренера сборной страны
"Динамо" не выигрывает чемпионат с 2016 года, но Кубок Украины "бело-синие" в последний раз брали ещё позже.
В 2015 году киевляне в последний раз взяли оба трофея по ходу одного сезона. УПЛ завершилась досрочной победой столичного клуба с десятиочковым отрывом от "Шахтёра", но в Кубке этим же командам пришлось сойтись в решающем матче за трофей.
Основное и дополнительное время завершилось нулевой ничьей. В серии пенальти для определения победителя командам в сумме пришлось нанести по четырнадцать ударов.
После трёх подходов к точке с каждой стороны счёт на табло был 3:1 в пользу "Шахтёра". Каждый следующий удар мог оказаться последним. Но затем судьбу трофея в свои руки взял Александр Шовковский. Легенда киевлян вытащил удары Тайсона и Гладкого, а также угадал направление выстрела Ракицкого, но Ярослав попал в перекладину.
5:4 - победа "Динамо" благодаря Александру Шовковскому, который в тот день проводил 600-й матч в составе "Динамо".
"Динамо" (Киев) - "Шахтер" (Донецк) 0:0 (пен. 5:4)
Пенальти: Мигел Велозу - 0:0 (мимо ворот). Срна - 0:1. Драгович – 1:1. Луис Адриано – 1:2. Антунеш – 1: 2 (вратарь). Дуглас Коста - 1:3. Гусев - 2:3. Тайсон – 2:3 (вратарь). Ярмоленко – 3:3. Ракицкий – 3:3 (перекладина). Беланда – 4:3. Алекс Тейшейра – 4:4. Хачериди – 5:4. Гладкий – 5: 4 (вратарь)