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Минай решил играть полуфинал Кубка почти в обед - источник
Болельщикам придется пожертвовать работой, чтобы посмотреть трансляцию
Как известно, 17-го июня должен состояться поединок полуфинала Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо". По информации журналиста телеканала Футбол Игоря Бурбаса, закарпатский клуб, который будет хозяином поля, поскольку представляет низший дивизион, определился со временем начала игры - 14:00.
Наш закарпатський Минай вражає. Мало того, що виносить усім мозок у Першій Лізі, встигає тепер дивувати ще й у кубку. Увага! Домашній матч півфіналу проти Динамо у середу 17-го червня Минай вирішив грати о 14:00. Себто за 35-градусної спеки легше буде виграти, така логіка?— Igor Burbas (@iburbas) June 10, 2020
Отметим, что ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что стадион в Минае модернизировали, чтобы на нем могла работать система ВАР. В соответствии с протоколом безопасности в условиях пандемии, игра пройдет без зрителей.
Добавим, что в параллельной игре сыграют "Ворскла" и "Мариуполь".