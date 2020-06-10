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Минай решил играть полуфинал Кубка почти в обед - источник

Кубок Украины
(1 голосов)

Болельщикам придется пожертвовать работой, чтобы посмотреть трансляцию

Минай решил играть полуфинал Кубка почти в обед - источник
Новина українською

Как известно, 17-го июня должен состояться поединок полуфинала Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо". По информации журналиста телеканала Футбол Игоря Бурбаса, закарпатский клуб, который будет хозяином поля, поскольку представляет низший дивизион, определился со временем начала игры - 14:00.

Отметим, что ранее президент УАФ Андрей Павелко заявил, что стадион в Минае модернизировали, чтобы на нем могла работать система ВАР. В соответствии с протоколом безопасности в условиях пандемии, игра пройдет без зрителей.

Добавим, что в параллельной игре сыграют "Ворскла" и "Мариуполь".

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В статье: Динамо (Киев) ФК Минай
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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 11:25
Жестко, но думаю пересмотрят время.
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