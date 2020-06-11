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Кополовец: Провести кубковый матч в обед - это больше была позиция Динамо

Кубок Украины
(1 голосов)

В Минае говорят, что они тут не при чем

Кополовец: Провести кубковый матч в обед - это больше была позиция Динамо
Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о том, почему начало полуфинального матча Кубка Украины с "Динамо" запланировано на 14.00.

"Это неправда, что столь раннее начало матча - наша инициатива. Мы – маленький клуб, а это решают в УАФ. То же "Динамо" имеет большее влияние. А эти слухи распускают не слишком порядочные журналисты.

Поймите, я бы не очень хотел играть в жару в обед. Но в Ужгороде аэропорт работает до 17.00. После уже нельзя вылететь. Поэтому это больше была позиция "Динамо" провести матч в обед", – сказал Кополовец.

Напомним, что поединок состоится в среду 17 июня.

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В статье: Михаил Кополовец Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 20:06
Мы поняли...ДИНАМО виновато, что аэропорт в Ужгороде работает до 17.00....
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+1
0
s28h67 (Ужгород)
11.06.2020 в 20:31
Літаки взлітають через територію Словаччини, що узгоджено на міжнародному рівні. Причому тут "виновато"?
Ответить
0
-2
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 20:36
Ты в курсе,что такое ирония ????
+1
0


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