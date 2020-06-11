Кополовец: Провести кубковый матч в обед - это больше была позиция Динамо

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о том, почему начало полуфинального матча Кубка Украины с "Динамо" запланировано на 14.00.

"Это неправда, что столь раннее начало матча - наша инициатива. Мы – маленький клуб, а это решают в УАФ. То же "Динамо" имеет большее влияние. А эти слухи распускают не слишком порядочные журналисты.

Поймите, я бы не очень хотел играть в жару в обед. Но в Ужгороде аэропорт работает до 17.00. После уже нельзя вылететь. Поэтому это больше была позиция "Динамо" провести матч в обед", – сказал Кополовец.

Напомним, что поединок состоится в среду 17 июня.