Кополовец: В Минае новый стадион, евроремонт, горячая вода. Никаких проблем с приемом Динамо не будет

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец объяснил, почему кубковый полуфинал против киевского "Динамо" был перенесен из Ужгорода в Минай, а также рассказал о том, будет ли работать система ВАР во время этой игры.

"Если нам закидывают, что кубковые полуфиналы должны проходить только на стадионах, сертифицированных под УПЛ, предлагаю им посмотреть на состояние арены в Ужгороде. При всем уважении к командам, которые там играют, там нет нормальных условий для приема коллектива уровня киевского "Динамо".

Кстати, киевляне изначально сразу согласились играть в Минае, прислали бумагу, но потом почему-то начали отказываться от матча на нашем стадионе. Поэтому возник Ужгород.

Нашим регламентом подтираются уже все, кому не лень, никто его не уважает… У нас же в Минае новый стадион, евроремонт, горячая вода. Поэтому никаких проблем с приемом "Динамо" на нашем стадионе не будет.

Что касается разговоров о начале матча в 14.00, то мы не идиоты, понимаем, что в такое время играть сложно, жарко, однако подстроились под "Динамо" и УАФ.

Есть условия транслятора игры и просьба киевского "Динамо", которое тоже хочет сыграть раньше, чтобы улететь из Ужгорода назад в Киев до 17.00, потому что потом закроется аэропорт. Мы маленький клуб, эти вопросы не решаем. Поэтому не надо кивать на "Минай".

Думаю, что с системой ВАР тоже будет в итоге все нормально и она сможет работать на нашем стадионе в кубковом матче. Еще раз повторюсь: играть в 14:00 — это не было желанием "Миная".

Но вот выйти в финал у нашей команды желание обязательно будет. Назад пути нет, если мы добрались до этой стадии. Будем стараться, а там как Бог даст", — отметил Кополовец.