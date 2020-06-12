Кубок Украины
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Полуфинал Кубка Украины. Объявлены арбитры первой встречи
С вторым полуфиналом определятся позже
Комитет арбитров УАФ определился с судьями, которые будут обслуживать матч 1/2 Кубка Украины "Минай" - "Динамо".
Главным арбитром будет Екатерина Монзуль (Харьков), а с системой ВАР будет работать Евгений Арановский (Киев).
Матч состоится в среду, 17 июня в Минае на "Минай-Арене". Начало игры - в 14 часов.
Другой матч 1/2 Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла" состоится в среду 24 июня. Однако на эту игру арбитров пока не назначали.
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Источник:Комітет арбітрів УАФ
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