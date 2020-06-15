Кобин: Динамо есть Динамо, однако будем готовиться к проходу в финал Кубка

Уже на этой неделе "Минай" ожидает, возможно, главный матч в истории: команда из Закарпатья встретится с "Динамо" в полуфинале Кубка Украины. Александр Рыженко пообщался с одним из главных кузнецов успеха - наставником минайцев Василием Кобиным. Специалист рассказал о подготовке коллектива к грядущему поединку, продолжении сезона в Первой лиге, а также амбициях по УПЛ.

- Как вам "Динамо" после карантина?

- "Динамо" есть "Динамо". Мне понравилось, как они отыграли первый тайм с "Шахтером". Показали великолепную игру против "Александрии", хотя, думаю, не столько сильно сыграло "Динамо", сколько соперник плохую игру показал. С "Зарей" равный матч был, но на его ход повлияла ошибка арбитра.

- "Динамо" уже три недели со стабильной игровой практикой. У "Миная" её пока нет. Как компенсировать разницу в кондициях?

- Мы понимаем, что "Динамо" в лучшем функциональном состоянии. С нашей стороны будет желание и самоотдача. Тем более, что это полуфинал Кубка. Для ребят это будет важный матч, поэтому за счёт желания нам удастся эту разницу компенсировать. Мы также понимаем, что "Динамо" может быть уставшим, ведь у него игра с третьего на четвертый день - это немного уровняет наши шансы в плане физической подготовки.

- Как проводите эти короткие сборы? На чем в первую очередь работаете на тренировках?

- Знаете, у меня нет опыта таких коротких сборов после двухмесячного простоя. Сейчас, с кем бы я не созванивался среди тренеров, каждый готовит по-разному. Вот и я решил готовить команду так, как я вижу и её чувствую. Не знаю, что из этого выйдет. Я думаю, что мы неплохо подготовлены.

- Вы как-то пытаетесь убедить своих игроков, что "Динамо" можно победить? Или же настрой идёт прежде всего на собственную игру, а результат это всё же более второстепенный показатель?

- Нет ничего невозможного - нужно играть, ведь против каждого соперника всегда есть шансы. Мы понимаем, что это "Динамо", хороший и сильный соперник, однако будем готовиться к проходу дальше. Посмотрим, как игра закончится, но мы не будем выходить на игру с мыслями, что проиграем.

- Матч будет играть в очень раннее время - в 14:00. Вы каким-то образом к этому готовитесь?

- Мы с утра тренируемся - в 10:30 начало занятия. Специально в два часа мы не тренируемся, потому что разница в температуре между 10:30 и 14:00 только в два градуса. Это не так существенно. Думаю, уже перед игрой мы проведём тренировку днём. Многое еще будет зависеть от погоды, потому что были дни, когда температура поднималась больше 30 градусов. А сейчас она немного упала - на среду передают кратковременные дожди и будет в районе 27-28 градусов.



Василий Кобин ещё в качестве игрока в 2018 году принимал участие в кубковом матче "Миная" против "Динамо"

- В "Миная" уже был один игрок (Игорь Вагин) с заболеванием на коронавирус. Какая сейчас ситуация? Все здоровы и когда делали последний тест?

- В понедельник в 9:00 утра был последний тест. Когда мы делали предварительное тестирование, то больных не было никого. Нам повезло, что игрок заболел, когда мы ещё не начали сбор: если не ошибаюсь, вирус у него был найден около 10 мая, а мы собрались 12-го. Он пошел на самоизоляцию, а мы прошли тест и, слава Богу, все были здоровы. Сейчас делаем тест, ведь понимаем, что также скоро будет старт Первой лиги.

- Как вам ситуация с доигрыванием Первой лиги? Вы все же считаете, что стоило остановить чемпионат?

- Считаю, что надо было принять какое-то конкретное решение раньше, когда было первое собрание клубов. Я сейчас не говорю так, потому что мы идем на третьем месте. Но именно тогда нужно было либо сразу завершать чемпионат, либо его продолжать. Получилось так, что далеко оттянули и потеряли много времени. Сейчас же придётся играть при +35, будут большие перееды автобусами или поездами, если они ездят. Командам будет очень тяжело. Считаю, что этот чемпионат будет "карманный".

- Вы критиковали календарь Первой лиги за две игры в неделю. Сейчас примерно в таком графике матчей через четыре дня на пяти придется играть месяц. Футболисты выдержат такие нагрузки?

- Будет очень тяжело. Я сейчас смотрю чемпионат Германии. Они иногда проводят туры через третий на четвертый день. Видно большое желание футболистов, но сейчас игроки еле ходят по полю: большие нагрузки, жаркая погода. И это речь о Германии, где высокий уровень восстановления футболистов, где команды поездом за час-два могут доехать домой. "Динамо" после нас отодвинуло игру с "Колосом" на понедельник. Но в Первой лиге не будет такой возможности из-за плотности календаря. Да, есть хороший спортивный принцип. Но нужно думать и о командах. Например, вторые дивизионы почти всей Европы не играют, разве что в странах, где короткие переезды и всего 10-12 команд.

- Нынешний состав "Миная" по потенциалу способен бороться не за выживание, а за что-то более серьезное в УПЛ?

- Когда меня назначали главным тренером, была поставлена задача - попасть в десятку. Сейчас говорить много не хочется. Да, мы сейчас третьи, однако цель от этого не меняется: место в десятке и нужно показывать хорошую игру. Посмотрим, что из этого получится.

- Клуба хватит финансовых резервов для Премьер-лиги?

- В Премьер-лиге на отличии с Первой, кроме расходов уже есть и заработок: это и реклама, и трансляции, и спонсоры. Насколько я слышал, если команда выйдет в УПЛ, то инвесторы готовы это поддержать.

- Михаил Кополовец говорил, что для подготовки стадиона в Минае под Премьер-лигу нужно 400 тысяч евро. В УПЛ вы будете играть на собственной арене или все же в Ужгороде?

- Наш президент хочет, чтобы мы проводили матчи на "Минай-Арене". Мы понимаем, что она не подходит под критерии Премьер-лиги. Думаю, если команда выйдет в УПЛ, мы обязательно расширим стадион. Возможно, некоторое время будем играть в Ужгороде, а потом, если всё будет хорошо, команда вернется в Минай: думаю, там нет никаких проблем, чтобы достроить трибуну.

В материале использованы фото ФК "Минай"