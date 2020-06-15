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Шапаренко: Отдадим все силы, чтобы завоевать Кубок Украины

Кубок Украины
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Динамо едет в гости к Минаю

Шапаренко: Отдадим все силы, чтобы завоевать Кубок Украины
Новина українською

Полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 1/2 финала Кубка Украины против "Миная", который состоится в ближайшую среду.

- Наверняка предыдущий кубковый матч на "Минай-Арене" для тебя памятен, ведь твой дубль принес победу. Какие у тебя воспоминания о нем?

- Хорошие воспоминания. Но главное – не кто забил, а то, что мы одержали победу на характере и прошли дальше. Я всегда все делаю на поле ради общекомандного результата.

- Изучал ли ты лично "Минай", смотрел их игры?

- Тщательно я не следил за этой командой, не смотрел их игры. Только отслеживал их результаты. То есть наблюдал не более, чем за другими командами. А то, что нам нужно, покажет на теории тренерский штаб.

- Между матчами с "Зарей" и "Минаем" совсем мало времени. Насколько его хватит чтобы и восстановиться, и подготовиться?

- Мы провели уже три официальные игры после карантина. Считаю, что за эти игры команда уже набрала игровой тонус и в хорошей форме подходит к матчу с "Минаем".

- Насколько это является преимуществом для "Динамо", с оглядкой на то обстоятельство, что для "Миная" сезон до сих пор не возобновился?

- Где-то это преимущество, конечно, есть. У нас физические и игровые кондиции должны быть лучше. Зато "Минай" готовился к матчу с нами, наверное, больше месяца. Думаю, какие-то свои заготовки у них будут.

- Учитывая, что шансы на чемпионство в этом сезоне остались лишь теоретические, завоевание другого трофея – Кубка Украины – приобретает особую важность?

- Безусловно, Кубок Украины для нас очень важен. И мы отдадим все силы, чтобы завоевать этот трофей.

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В статье: Динамо (Киев) Николай Шапаренко ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо

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