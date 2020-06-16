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Новое правило по заменам и кто не сыграет в 1/2 Кубка Украины из-за дисквалификации

Кубок Украины
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Новое правило по заменам и кто не сыграет в 1/2 Кубка Украины из-за дисквалификации
Новина українською

Дирекция по проведению Кубка Украины сообщила о своем решении по разрешенному количеству замен в матчах турнира.

Как и в чемпионате УПЛ, в силу чрезвычайных обстоятельств, связанных с коронавирусом, каждой команде в Кубке разрешается использовать не до 3, а до 5 запасных игроков.

Притом каждая команда будет иметь максимум три отрезка для проведения всех замен во время игры, также разрешается проводить замены в перерыве между таймами.

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Кроме того, в дирекции сообщили, что 5 игроков с каждого из 4 клубов пропустят полуфинальный турнир из-за дисквалификации.

Так в "Динамо" не сыграют Сергей Сидорчук и Мохаммед Кадири, у "Ворсклы" - Денис Васин, у "Мариуполя" - Валерий Федорчук, а у "Миная" - Роман Никитюк.

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В статье: Кубок Украины Динамо (Киев)
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Источник:
УАФ

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