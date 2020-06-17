На этот раз Соль. Динамо не реализовало 5-й пенальти в сезоне

В матче 1/2 Кубка Украины с перволиговым "Минаем" киевское "Динамо" в первом тайме не реализовало пенальти.

Переиграть вратаря Поповича не сумел испанский форвард "бело-синих" Фран Соль - пробил мимо.

Это уже 5-й по очереди нереализованный 11-метровый удар "Динамо" в сезоне. Еще два пенальти не забил Цыганков, по одному - у Буяльского и Вербича.