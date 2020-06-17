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На этот раз Соль. Динамо не реализовало 5-й пенальти в сезоне

Кубок Украины
(2 голосов)

На 27 минуте

На этот раз Соль. Динамо не реализовало 5-й пенальти в сезоне
Новина українською

В матче 1/2 Кубка Украины с перволиговым "Минаем" киевское "Динамо" в первом тайме не реализовало пенальти.

Переиграть вратаря Поповича не сумел испанский форвард "бело-синих" Фран Соль - пробил мимо.

Это уже 5-й по очереди нереализованный 11-метровый удар "Динамо" в сезоне. Еще два пенальти не забил Цыганков, по одному - у Буяльского и Вербича.

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В статье: Кубок Украины Динамо (Киев) пенальти Фран Сол Франсиско Соль
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчуг)
17.06.2020 в 16:23
Ото шляпа....даже в ворота не попал)))) Сидеть тебе солиться на банке))))))).
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0
0
Матч Футболович
17.06.2020 в 15:59
Эпично)))
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0
-1
Адриан банан (Айфон)
17.06.2020 в 15:37
Косу отростил , тату набил . а пеналь сельской команде забить невдалый. В ворота млять не попал. нах обратно оливки в испанию собирать
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+3
-1
avatar
genpet (Николаев)
17.06.2020 в 14:51
Это говорит о низком техническом потенциале игроков Динамо. Кроме Цыганкова бить штрафные и пенали никто не может
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+2
-3
Мирослав (Львів)
17.06.2020 в 16:02
Це про того Циганкова, який вже 2 пенальті не забив?
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+1
-1


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