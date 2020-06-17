Кубок Украины
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На этот раз Соль. Динамо не реализовало 5-й пенальти в сезоне
На 27 минуте
В матче 1/2 Кубка Украины с перволиговым "Минаем" киевское "Динамо" в первом тайме не реализовало пенальти.
Переиграть вратаря Поповича не сумел испанский форвард "бело-синих" Фран Соль - пробил мимо.
Это уже 5-й по очереди нереализованный 11-метровый удар "Динамо" в сезоне. Еще два пенальти не забил Цыганков, по одному - у Буяльского и Вербича.
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Комментарии (5)
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alex 66 (Кременчуг)
17.06.2020 в 16:23
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0
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Матч Футболович
17.06.2020 в 15:59
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-1
Адриан банан (Айфон)
17.06.2020 в 15:37
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+3
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genpet (Николаев)
17.06.2020 в 14:51
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Мирослав (Львів)
17.06.2020 в 16:02
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