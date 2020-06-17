Датский снайпер. ВИДЕО дубля Дуелунда в матче против Миная

Первый тайм полуфинального матча Кубка Украины между перволиговым "Минаем" и "Динамо" прошел при более чем ощутимом преимуществе фаворита. Уже на восьмой минуте подопечные Михайличенко вышли вперед. Счет открыл Миккель Дуелунд, который не часто оказывается в стартовом составе киевской команды.

Он же закрепил преимущество на 39-й минуте после паса Андриевского - Миккель, который много пропускал из-за травм, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Добавим, что счет после первого тайма мог быть еще большим, однако Фран Соль не реализовал пенальти (ВИДЕО). Для "Динамо" это был пятый нереализованный 11-метровый в сезоне.