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Датский снайпер. ВИДЕО дубля Дуелунда в матче против Миная

Кубок Украины
(3 голосов)

Миккель рвется в основу на поединки чемпионата

Датский снайпер. ВИДЕО дубля Дуелунда в матче против Миная
Новина українською

Первый тайм полуфинального матча Кубка Украины между перволиговым "Минаем" и "Динамо" прошел при более чем ощутимом преимуществе фаворита. Уже на восьмой минуте подопечные Михайличенко вышли вперед. Счет открыл Миккель Дуелунд, который не часто оказывается в стартовом составе киевской команды.

Он же закрепил преимущество на 39-й минуте после паса Андриевского - Миккель, который много пропускал из-за травм, обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Добавим, что счет после первого тайма мог быть еще большим, однако Фран Соль не реализовал пенальти (ВИДЕО). Для "Динамо" это был пятый нереализованный 11-метровый в сезоне.

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В статье: Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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