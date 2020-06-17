Управляя игрой. Минай - Динамо 0:2

Алексей Михайличенко прогнозируемо не избежал ротации по сравнению с последними матчами. Сегодня игровую практику получили Бойко, Пиварич, Караваев, Дуэлунн и Соль - этот квинтет в последнее время больше ассоциируется с запасом, чем основным составом. У Василия Кобина, пожалуй, главной новостью стало появление в запасе звёздного новичка Олега Голодюка, которого подписали только вчера.

"Минай" на первых минутах выглядел очень тяжело, поэтому не удивительно, что хозяева быстро пропустили: Дуэлунн обыгрался в стенку с Караваевым (Александр сделал изумительный скрытый пас на скандинава), а Миккель достаточно легко разобрался с вратарём.

Только после первого гола закарпатцы потихоньку начали входить в игру, создав несколько проблем обороне "Динамо". Не Бойко, потому как за первый тайм хозяева ни разу не пробили в створ. Из интересного от "Миная" - удары Жичикова из-за пределов штрафной и Нуриева с левой части штрафной. Оба выше.

Киев использовал ровно тот ресурс, который был необходим для результата. Следом за несколькими атаками на свои ворота киевляне провели почти результативную атаку: Дуэлунн заработал пенальти, который Соль исполнил просто бездарно, даже не попав в створ.

В принципе, этот эпизод можно считать итогом для испанского форварда в Киеве. Сегодня все, кто верил во Франа, увидели, что в игру нынешнего "Динамо" он попросту не попадает, не видит поля и не понимает, куда открываться. И даже если передачи к нему шли, он был к ним не готов и позиционно проигрывал защитникам команды Первой лиги. Вот, собственно, с таким резюме Фран Соль лагерь вице-чемпиона рано или поздно покинет.

Но второй гол ещё до перерыва "Динамо" забило: Дуэлунн на одной линии с защитниками дождался передачи от Андриевского, перехватившего мяч перед штрафной хозяев, и в ближнем бою вновь переиграл Поповича.

Вторую половину "Минай" начал с неплохого удара, кажется, от Оринчака. Киев же провёл ещё одну голевую атаку, однако счёт на табло остался прежним из-за активного офсайда у Вербича.

Заключительные полчаса как минимум "Динамо" уже доигрывало, оставив "Минаю" шанс поиграть практически на равных. Этот отрезок был одним из самых живых в игре, учитывая, что атаковали одни и другие. Но обошлись без голов: "Динамо" выиграло, достаточно спокойно оформив выход в семнадцатый в истории финал Кубка Украины.

"Минай" нужно похвалить за старания и за то, что команда не боялась, пытаясь идти вперёд даже при практически безнадёжном счёте. Главное подтверждение - классный выстрел Оринчака в штангу уже в компенсированное время. Не хватило класса - да. Но вряд ли могло быть иначе в поединке команд, между которыми пропасть ровно в один дивизион. Игру Киева можно разбирать индивидуально, однако в этом нет особого смысла, учитывая, что оппонент не создавал серьёзной конкуренции на оборону.

Минай. Стадион: "Минай-Арена"

Главный арбитр: Екатерина Монзуль (Харьков)

Ассистенты: Марина Стрелецкая (Сумы), Александра Ардашева (Киев)

ФК Минай - Динамо 0:2

Голы: Миккель Дуэлунн 9, Миккель Дуэлунн 39

ФК Минай: Андрей Попович - Петр Стасюк, Олег Допилка, Александр Маткобожик, Максим Жичиков (Олег Голодюк 71) - Игорь Вагин (Андрей Ткачук 40), Александр Глагола (Алексей Шпак 43) - Василий Пыняшко, Даниил Кныш (Сергей Машталир 71), Богдан Оринчак - Анатолий Нуриев.

Динамо: Денис Бойко - Йосип Пиварич (Виталий Миколенко 88), Артем Шабанов, Денис Попов, Александр Караваев - Владимир Шепелев (Виталий Буяльский 46), Александр Андриевский - Беньямин Вербич, Миккель Дуэлунн (Николай Шапаренко 72), Карлос Де Пена (Виктор Цыганков 61) - Франсиско Соль (Ибрагим Каргбо 61).

Предупреждения: Игорь Вагин 15, Анатолий Нуриев 65, Василий Пыняшко 76, Василий Кобин 76 (главный тренер "Миная") - Владимир Шепелев 12, Виктор Цыганков 76, Александр Андриевский 90, Виталий Миколенко 90+3

Нереализованный пенальти: Франсиско Соль 27 (мимо)