ВАР на страже порядка. Монзуль отменила гол Динамо в ворота Миная

Во втором тайме полуфинального матча Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо" счет мог стать 0:3 в пользу киевлян, однако вмешалась система видеоасистента арбитра. Екатерина Монзуль сначала зафиксировала взятие ворот, однако просмотрев повтор, изменила решение.

В момент передачи на Дуелунда, который ассистировал Вербичу, Беньямин находился в офсайде и при этом заблокировал движение защитника "Миная".

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Напомним, что первый тайм "Динамо" выиграло со счетом 0:2. Дублем отметился Миккель Дуелунд, кроме того Фран Соль не реализовал пенальти.