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ВАР на страже порядка. Монзуль отменила гол Динамо в ворота Миная

Кубок Украины
(2 голосов)

Арбитр разобралась в ситуации

ВАР на страже порядка. Монзуль отменила гол Динамо в ворота Миная
Новина українською

Во втором тайме полуфинального матча Кубка Украины между "Минаем" и "Динамо" счет мог стать 0:3 в пользу киевлян, однако вмешалась система видеоасистента арбитра. Екатерина Монзуль сначала зафиксировала взятие ворот, однако просмотрев повтор, изменила решение.

В момент передачи на Дуелунда, который ассистировал Вербичу, Беньямин находился в офсайде и при этом заблокировал движение защитника "Миная".

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Напомним, что первый тайм "Динамо" выиграло со счетом 0:2. Дублем отметился Миккель Дуелунд, кроме того Фран Соль не реализовал пенальти.

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В статье: Динамо (Киев) Екатерина Монзуль ФК Минай ВАР Минай
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
17.06.2020 в 16:39
Катюша - умничка . Арбитресса года. Не боится смотреть тв и принимать жёсткие решения !!!
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0
0
Djon (Киев)
17.06.2020 в 15:39
ааа
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0
-3
Djon (Киев)
17.06.2020 в 15:38
яваропрол
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0
-3
Djon (Киев)
17.06.2020 в 15:38
Как же она достала. Перестаньте эту дypy назначать судьей. Ей надо борщ варить, детей воспитывать, а не судейством заниматься..
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+2
-8
alex 66 (Кременчуг)
17.06.2020 в 16:16
Не трынди...она справедливее судит чем некоторые с х...ми по колено, правда кино часто смотрит, ну то таке.
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+1
0


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