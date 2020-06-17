Караваев: В первом тайме должны были забивать три-четыре мяча, счет мог быть намного больше

Полузащитник "Динамо" Александр Караваев поделился впечатлениями после победы в полуфинале Кубка Украины над "Минаем" (2:0).

- В принципе, такой игры с "Минаем" и ожидали. Взяли мяч под контроль, в первом тайме должны были забивать три-четыре мяча и, можно сказать, завершать игру. Но не забили пенальти, не реализовали еще моменты, поэтому определенная нервозность присутствовала. А так, в принципе, контролировали игру, могли после перерыва еще забивать. Довели игру до логического завершения, хотя счет мог быть намного больше.

- Сегодня снова не обошлось без ВАР. Как считаешь, все ли решения справедливые, в частности, в эпизоде с отмененным голом?

- Им виднее. Мы же не можем сказать, был там офсайд или не было. Если они перепроверяют, то я уверен, что они не делают это просто так. Они не могут делать себе во вред. Как и мы, они пересматривают игры, делают выводы. Это их работа, они этим занимаются. Они не оценивают то, что мы делаем на поле, поэтому я не буду ничего комментировать по их решениям. Дай бог, чтобы все было правильно, честно и на пользу футболу.

- Не раздражает, что арбитр за тайм может делать по несколько продолжительных пауз из-за просмотра ВАР, из-за чего может быть потерян игровой ритм?

- Если говорить об игровом тонусе, то подобные паузы не очень хорошо влияют на здоровье. Потом тяжело войти снова в игру. Но мы все понимаем, что раз это ввели в футбольные правила, то нужно это принимать. Стараемся правильно к этому относиться и подготовиться к возобновлению матча.

- Знаком ли с кем-то из футболистов "Миная"?

- Да. С Максимом Жичиковым, с которым вместе учились в академии "Шахтера", и с вратарем Поповичем были в юниорских сборных Украины. В принципе, практически со всеми пересекался когда-то на футбольном поле.

- После игры Михаил Кополовец выглядел каким-то поникшим…

- Его можно понять. Команда проиграла, и у каждого футболиста после такого результата будет плохое настроение.