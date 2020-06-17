Михайличенко: Игра с Минаем давалась. Ее спокойно можно было заканчивать в первом тайме

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на послематчевой пресс-конференции подвел итог полуфинального кубкового матча с "Минаем" (2:0).

- Конечно, это была важная игра, полуфинал Кубка. На этой стадии не имеет значения, какие лиги представляют соперники. Ведь полуфинал состоит всего из одной игры. Очень важно, что мы победили. После игры с "Зарей" мы не могли не изменить состав, постарались по возможности его освежить. Ведь было потрачено много эмоциональных и физических сил, и было очень важно качественно провести сегодняшний матч. В принципе, игра давалась, и в первом тайме ее уже можно было спокойно заканчивать, но что-то не получилось, что-то не сложилось… Какие-то небольшие нервы, эмоции все-таки остались. Для кубкового матча это, наверное, нормально. Самое главное – это то, что нами был достигнут результат. Теперь будем готовиться к финалу.

- Каргбо провел первый официальный матч за "Динамо". Как вам его игра?

- Да, Ибрагим очень долго был без игровой практики. Было видно, что он не совсем понимает, что нужно делать и как играть. Но очень важно, что он почувствовал игровую атмосферу. Последний матч он провел еще в Турции на сборах. Конечно, для него было очень важно сыграть.

- Как оцените игру Дуелунда, который тоже в последнее время нечасто играл?

- Миккель все время в нашей основной обойме, готовится к каждой игре. Сегодня мы предоставили шанс не только ему, но и многим другим для того чтобы конкуренция, которая у нас существует, была осязаема, и ребята сами могли оценить свои действия в игровых ситуациях.

- Матч с "Зарей" выдался очень изнурительным. Перед игрой с "Минаем" важнее всего было полноценно восстановиться?

- Безусловно. Может быть, физически восстановиться даже было легче, а именно психологически, в эмоциональном плане, это очень непросто. По своей сути, что в Запорожье, что здесь получился кубковый матч. Психология кубковых матчей – это когда играть нужно только на победу. Это непросто, и я рад, что сегодня мы добились нужного результата и будем играть в финале.

- Какому сопернику в финале будете больше рады?

- Это уже не имеет никакого значения, потому что любая команда, которая дошла до финала, заслуживает там сыграть.

- Какое впечатление у вас оставил "Минай", претендент на выход в Премьер-лигу?

- Считаю, что эта команда может заиграть в Премьер-лиге, и она близка к этому. Желаю Василию Кобину и его команде сделать этот шаг в Премьер-лигу.

- Довольны ли вы состоянием газона на "Минай-Арене"?

- Вроде бы, поле в нормальном состоянии. Правда, погода была переменчивая – то дождь, то очень сильная жара. Конечно, к таким условиям непросто все время приспосабливаться. Но обе команды были в равных условиях.