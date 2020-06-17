Бойко провел свой дебютный матч в статусе капитана Динамо

В матче полуфинала Кубка Украины против "Миная" (2:0) вратарь "Динамо" Денис Бойко дебютировал в статусе капитана команды.

Голкипер стал 54-м капитаном "бело-синих" во всех турнирах за время независимости Украины.

Ранее капитанами киевлян были лишь три стража ворот – Александр Шовковский (239 матчей с капитанской повязкой), Игорь Кутепов и Виталий Рева (по два поединка в статусе капитана).