Кубок Украины
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Бойко провел свой дебютный матч в статусе капитана Динамо
Голкипер стал 54-м капитаном команды за время независимости Украины
В матче полуфинала Кубка Украины против "Миная" (2:0) вратарь "Динамо" Денис Бойко дебютировал в статусе капитана команды.
Голкипер стал 54-м капитаном "бело-синих" во всех турнирах за время независимости Украины.
Ранее капитанами киевлян были лишь три стража ворот – Александр Шовковский (239 матчей с капитанской повязкой), Игорь Кутепов и Виталий Рева (по два поединка в статусе капитана).
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Источник:ФК Динамо
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