Кобин: Первый тайм мы провалили, а второй мне понравился

Главный тренер "Миная" Василий Кобин на послематчевой пресс-конференции подвел итог полуфинального кубкового матча с "Динамо" (0:2).

- Что касается игры, то первый тайм был провален. "Динамо" выглядело лучше подготовленным, чем мы, в физическом и техническом плане, создавало много моментов. Второй тайм мы провели лучше, были более агрессивными. Не знаю, почему наши футболисты не играли так агрессивно в первом тайме, ведь в полуфинальном матче против "Динамо" можно было победить только за счет агрессии и своего желания.

Наши игроки тоже хорошо технически оснащены, но для борьбы с "Динамо" этого недостаточно, нужно показывать еще характер и волевые качества. В этом компоненте мы в первом тайме провалились полностью. А второй тайм мне понравился, наша команда была агрессивной, хотела вытащить этот матч. Я попросил игроков отдать все силы. Были предпосылки как забить, так и пропустить третий гол. Но ребята - молодцы, могу только им поаплодировать за второй тайм.

- Была установка поймать "Динамо" на контратаках?

- Нашей задачей было максимально агрессивно действовать против игроков "Динамо" в центре поля. Этой агрессивности не было, мы уступали в скорости. Можно было полностью закрыться, но мы этого не делали, ведь понимали - в таком случае у нас никаких шансов не будет. Мы хотели играть в обычный футбол, в который умеем. В первом тайме это не удалось, а второй тайм мне понравился. У нас проходили комбинации, мы играли в пас. Если бы так играли с начала, то имели бы гораздо больше шансов пройти в финал.

- Можно ли сказать, что ребята немного перегорели?

- Мы полтора месяца готовились к этому поединку. Я видел по игрокам, что они готовы. Но когда нет официальных матчей, а мы даже ни разу не сыграли 90 минут, то обвинять кого-то в недостаточном настрое... Каким должен быть настрой, когда ты играешь в полуфинале Кубка и остался один шаг до финала? Здесь мы можем говорить только о мастерстве игроков и физических кондициях.

- Есть желание вернуться в полуфинал Кубка Украины в следующем сезоне?

- На каждую игру мы выходим с мыслью о победе. Без этого в футболе ничего нельзя достичь, и игрок не будет прогрессировать. Пока работаю тренером, никогда не буду делить турниры на кубок или чемпионат. Всегда будем играть на победу. Посмотрим, возможно, нам еще предстоит попасть в полуфинал или даже финал.