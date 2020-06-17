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Пиварич: Соперник по финалу? Мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок

Кубок Украины
(3 голосов)

Защитнику киевлян все равно, против кого играть в финале

Пиварич: Соперник по финалу? Мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок
Новина українською

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич который вернулся в основной состав команды в кубковом матче с "Минаем" (2:0) поделился эмоциями от своего возвращения на поле и выхода "бело-синих" в финал Кубка Украины.

- Как чувствуешь себя после возвращения на поле?

- В первую очередь, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это сегодня было самым главным. Конечно, я счастлив, что провел матч после долгого перерыва. Хорошо, что все получилось и мы сыграем в финальном поединке.

- Сегодня приехало много болельщиков “Динамо”, это ощущалось на поле?

- Да! Мы знаем, что на матчах сейчас не может быть зрителей, но намного приятнее, когда болельщики приезжают, есть поддержка. Чувствуешь себя гораздо лучше.

- Потенциальные соперники “Динамо” в финале Кубка Украины - “Мариуполь” и “Ворскла”. С кем ты бы хотел сыграть?

- Я не хочу никого оценивать. Уверен в нашей команде и знаю, что мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок, все в наших руках и ногах.

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В статье: Динамо (Киев) Йосип Пиварич ФК Минай
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Источник:
ФК Динамо

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