Пиварич: Соперник по финалу? Мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок

Защитник "Динамо" Йосип Пиварич который вернулся в основной состав команды в кубковом матче с "Минаем" (2:0) поделился эмоциями от своего возвращения на поле и выхода "бело-синих" в финал Кубка Украины.

- Как чувствуешь себя после возвращения на поле?

- В первую очередь, хочу поздравить команду с победой и выходом в финал. Это сегодня было самым главным. Конечно, я счастлив, что провел матч после долгого перерыва. Хорошо, что все получилось и мы сыграем в финальном поединке.

- Сегодня приехало много болельщиков “Динамо”, это ощущалось на поле?

- Да! Мы знаем, что на матчах сейчас не может быть зрителей, но намного приятнее, когда болельщики приезжают, есть поддержка. Чувствуешь себя гораздо лучше.

- Потенциальные соперники “Динамо” в финале Кубка Украины - “Мариуполь” и “Ворскла”. С кем ты бы хотел сыграть?

- Я не хочу никого оценивать. Уверен в нашей команде и знаю, что мы лучшие. Нам просто нужно выиграть Кубок, все в наших руках и ногах.