Хавбек Миная: Караваев подтвердил, что у него была рука, но Монзуль не пошла смотреть ВАР

Полузащитник "Миная" Андрей Ткачук поделился впечатлениями от кубкового матча с "Динамо" (0:2).

- Какое настроение после игры? Сильный соперник, но проигрывать, все же, неприятно...

- Конечно, после игры плохое настроение. Хотели выйти в финал. На полуфинальной стадии уже не важно, какой соперник. Мы плохо начали матч и закономерно его проиграли. Наверное, класс "Динамо" сказался. Плюс, мы немного переволновались. Киевляне выглядели значительно увереннее в работе с мячом.

Для "Миная" выход в полуфинал - это уже достижение, но раз вышли в ½, то и в финал хотелось выйти. После матча никто никого не обвинял, но было заметно, что есть неприятность из-за поражения. Шансы были, но выиграть не смогли.

- "Минай" давно не играл официальных матчей - сложно было сразу после паузы играть с "Динамо"?

- Да. "Динамо" сейчас на ходу после матчей УПЛ, в тонусе. Мы же играли только товарищеские матчи и это совсем другое.

- Вы вышли на исходе первого тайма - какие были установки тренера?

- Нужно было отыграться, что-то менять, создавать. Уже не важно, проигрываешь 2:0 или 10:0. Но мы не смогли забить... Хорошо, что больше не пропустили.

- Насколько ВАР помог в этом матче принимать справедливые решения?

- "Динамо" победило справедливо, но были моменты, к которым есть вопросы. В первом тайме Екатерина Монзуль пошла смотреть момент с рукой нашего игрока, а во втором не стала пересматривать эпизод с Караваевым, хотя он сам подтвердил, что была рука. Арбитр сказала: "Не пойду смотреть". Ей все говорили: "Была рука". Иди смотри "... О чем тут можно говорить? Жаль, что этот момент даже не посмотрели.

- Длительные паузы не раздражают?

- Конечно, это сбивает темп. Особенно, если команда хочет отыграться и нагнетает. Для меня - было необычно. Первый раз играл с ВАР. Так все на совести игроков, а по ВАР можно просмотреть, кто сыграл грубо. Нужно в футбольном плане доказывать, что ты сильнее, а не драться. Потому что драться - это уже другой вид спорта.

- Насколько комфортно играть в такую ​​погоду?

- Для лета - это идеальные футбольные условия. Поле - влажное в меру, дышать нормально, только под конец немного солнце пригрело. Команды были в одинаковом положении.