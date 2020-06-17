Сабо: Минай "по-сельски" организовал матч с Динамо. Стыдно, что команды играли на таком стадионе

Известный украинский специалист Йожеф Сабо прокомментировал победу "Динамо" в полуфинальном матче Кубка Украины над "Минаем" (2:0). При этом мэтр тренерского цеха остался недоволен организацией поединка.

"Хорошая игра. "Динамо" легко справилось с задачей, но были проблемы с судейством. Считаю, что третий мяч был забит по правилам. Но есть ВАР существует трактовка ...

Не ожидал, что будет такой состав у "Динамо" на эту игру. Тренеры провели грамотную ротацию, команда играла, забила трижды. Могла и четвертый гол забить. "Динамо" прошло в финал. Этим все сказано.

Незабитый Солем пенальти? Я считаю, что "Динамо" нужно поддерживать своих молодых игроков и давать им больше игрового времени.

"Минай" — команда из Первой лиги, из деревни. Мне было как-то стыдно, что команды играли на таком стадионе. В Ужгороде есть стадион "Авангард", где играть было бы комфортнее. Поставили забор, и у линии поля стояли болельщики ... Это ненормально. Как говорят на Закарпатье: "по-сельски".

Этот стадион расположен вблизи трассы "Киев — Чоп". Было видно, как машины проезжают... Как-то неудобно было за таким наблюдать. Сам из Ужгорода ...

Возможно, можно было бы договориться хотя бы о тысяче болельщиков и рассадить их на стадионе, а не так, чтобы стояли друг к другу вблизи линии поля, где аут подают или угловой.

Будем ждать финал. Что "Ворскла", что "Мариуполь" — для "Динамо" особой разницы нет. Думаю, что выйдет в финал "Мариуполь", — сказал Сабо.