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Лучший бомбардир Миная указал на причину кубкового поражения от Динамо
Не показали характера
Анатолий Нуриев, атакующий игрок "Миная" из Первой лиги, лучший бомбардир команды, рассказал телеканалу Футбол о причинах поражения в 1/2 Кубка Украины от киевского "Динамо" (0:2).
Нуриев признал, что матч для минайцев выдался очень сложный, в частности из-за жары.
Но для всех футболистов на поле погода одинакова. Просто мы им дали немного свободы в первом тайме, не показали нашего закарпатского характера.
Они почувствовали это и вот имеем - результат нашей ошибки. Счет мог быть и больше. Это все повлияло на счет матча в целом.