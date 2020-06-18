Лучший бомбардир Миная указал на причину кубкового поражения от Динамо

Анатолий Нуриев, атакующий игрок "Миная" из Первой лиги, лучший бомбардир команды, рассказал телеканалу Футбол о причинах поражения в 1/2 Кубка Украины от киевского "Динамо" (0:2).

Нуриев признал, что матч для минайцев выдался очень сложный, в частности из-за жары.

Но для всех футболистов на поле погода одинакова. Просто мы им дали немного свободы в первом тайме, не показали нашего закарпатского характера.

Они почувствовали это и вот имеем - результат нашей ошибки. Счет мог быть и больше. Это все повлияло на счет матча в целом.