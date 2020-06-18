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Лучший бомбардир Миная указал на причину кубкового поражения от Динамо

Кубок Украины
(1 голосов)

Не показали характера

Лучший бомбардир Миная указал на причину кубкового поражения от Динамо
Новина українською

Анатолий Нуриев, атакующий игрок "Миная" из Первой лиги, лучший бомбардир команды, рассказал телеканалу Футбол о причинах поражения в 1/2 Кубка Украины от киевского "Динамо" (0:2).

Нуриев признал, что матч для минайцев выдался очень сложный, в частности из-за жары.

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Но для всех футболистов на поле погода одинакова. Просто мы им дали немного свободы в первом тайме, не показали нашего закарпатского характера.

Они почувствовали это и вот имеем - результат нашей ошибки. Счет мог быть и больше. Это все повлияло на счет матча в целом.

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В статье: ФК Минай Анатолий Нуриев Минай
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 09:08
Это просто уровень команд разный
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