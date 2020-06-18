Дуэлунд: Надеюсь, структура ВАР со временем улучшится, поскольку иногда приходится ждать решения по пять минут

Полузащитник "Динамо" Миккель Дуэлунд поделился впечатлениями от кубковой игры с "Минаем" (2:0).

- На стадии полуфинала национального Кубка матчи всегда тяжелые. Мы знали, что "Минай" - хорошая, слаженная команда. Возможно, в следующем году они даже выйдут в Премьер-лигу. Для нас было очень важно быстро забить, что мы и сделали. До перерыва отличились дважды и заслуживали забить еще. В целом, это была хорошая игра.

- У "Динамо" было достаточно возможностей, чтобы еще в первом тайме довести счет до крупного, чего не хватило в этих эпизодах?

- Не думаю, что два забитых мяча и нереализованный пенальти – это мало, по-моему, вполне достаточно. Добавьте сюда отмененный системой VAR гол во втором тайме, и увидите, что мы полностью превосходили соперника. Не сказал бы, что мы не реализовали слишком много возможностей – все было в порядке.

- Вы принимали участие в игре с "Минаем" полтора года назад, какие изменения заметили в игре соперника с тех пор?

- Помимо того, что они поднялись со второй лиги в первую, минайцы также усовершенствовались, как команда. Когда мы играли против них полтора года назад, были удивлены их высоким уровнем. В этот раз мы уже знали, что они собой представляют, поэтому подготовились гораздо лучше.

- Расскажите о двух своих забитых мячах – как почувствовали, что должны находиться на завершающей позиции именно в те моменты?

- В первом моменте я получил пас от Караваева, сыграл в своем стиле, отдал ему мяч обратно, после чего он выдал мне шикарную передачу из глубины, и мне оставалось лишь послать мяч мимо вратаря. А во втором эпизоде прекрасный ассист для меня сделал Андриевский после того, как проявил характер, поборолся до конца за мяч и выиграл его у соперника и передал мне. В этом случае мне также оставалось только не попасть во вратаря.

- Вы отрабатываете подобные ситуации на тренировках?

- Да, конечно. Не конкретно именно такие. А в целом, взаимопонимание и взаимосвязи, а вчера показали, что отработка комбинаций дает результат и в игре.

- Когда заработали пенальти, вам было обидно, что соль его не реализовал?

- Да, естественно. Франу было важно забить этот одиннадцатиметровый удар, но иногда просто не везет. Но несмотря на эту неудачу, Фран очень хорошо играл, боролся и приносил много пользы команде во время игры. Повторюсь, считаю, он заслуживал забить с "точки", неприятно, что промахнулся. Безусловно, этот гол добавил бы ему уверенности в собственных силах.

- Не обсуждали с Франом этот момент после матча?

- Нет, он сильный парень, поэтому мы не говорили о том, как он себя чувствует. Уверен, он переживет эту неприятность и справится.

- Уже традиционно в матчах с участием "Динамо" арбитр несколько раз обращалась к системе ВУАР, на ваш взгляд, все эти случаи требовали проверки?

- Мы можем сомневаться, но, если она пересмотрела видео, ее решения должны быть справедливыми, так что не имею ничего против. Единственное, надеюсь, структура этой системы со временем улучшится, поскольку иногда приходится ждать решения по пять минут. И это не всегда действительно сложные моменты, некоторые из них достаточно простые. Повторюсь., у меня нет претензий к решениям арбитра – только к самой структуре системы.

- Такие остановки раздражают, или наоборот, можете воспользоваться паузой, чтобы передохнуть?

- Нет, речь не идет ни о каком отдыхе. ВАР – хорошая вещь, но это новинка в футболе, которая появилась совсем недавно. Ее необходимо дорабатывать и совершенствовать, а на это необходимо время. Надеюсь, со временем технология будет развиваться и улучшаться.

- Когда во втором тайме вы отдавали голевую передачу, но ВАР зафиксировала офсайд, действительно было положение "вне игры"?

- Я видел то же, что и все: отдал передачу, наш игрок забил мяч, но судья пошла смотреть видеоповтор. Наверное, взятие ворот отменили правильно, ВАР как раз и нужна для того, чтобы предупреждать ошибки.

- Вы слышали, как вас поддерживали болельщики из-за пределов стадиона?

- Да, конечно, они потрясающие! Я действительно очень ценю их поддержку и то, что они приехали поболеть за нас аж в Ужгород, и их было достаточно много. Даже, если они не могут присутствовать на стадионе, очень приятно их слышать из-за его пределов. Их поддержка очень помогала нам в игре.