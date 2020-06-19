Кубок Украины
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Монзуль рассудит и второй полуфинал Кубка Украины
Последовательность от УАФ
Комитет арбитров УАФ определился с судьями, которые будут обслуживать матч 1/2 Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла".
Главным арбитром будет Екатерина Монзуль (Харьков), а с системой ВАР будет работать Виталий Романов (Днепр).
Матч состоится в среду, 24 июня в Мариуполе.
Напомним, что Монзуль судила и первый полуфинал Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Минай" (2:0).
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Источник:Комитет арбитров УАФ
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 20:07
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vladislav (Харьков)
19.06.2020 в 19:56
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