Монзуль рассудит и второй полуфинал Кубка Украины

Комитет арбитров УАФ определился с судьями, которые будут обслуживать матч 1/2 Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла".

Главным арбитром будет Екатерина Монзуль (Харьков), а с системой ВАР будет работать Виталий Романов (Днепр).

Матч состоится в среду, 24 июня в Мариуполе.

Напомним, что Монзуль судила и первый полуфинал Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Минай" (2:0).