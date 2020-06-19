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Монзуль рассудит и второй полуфинал Кубка Украины

Кубок Украины
(1 голосов)

Последовательность от УАФ

Монзуль рассудит и второй полуфинал Кубка Украины
Новина українською

Комитет арбитров УАФ определился с судьями, которые будут обслуживать матч 1/2 Кубка Украины "Мариуполь" - "Ворскла".

Главным арбитром будет Екатерина Монзуль (Харьков), а с системой ВАР будет работать Виталий Романов (Днепр).

Матч состоится в среду, 24 июня в Мариуполе.

Напомним, что Монзуль судила и первый полуфинал Кубка Украины, в котором "Динамо" обыграло "Минай" (2:0).

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Екатерина Монзуль
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
19.06.2020 в 20:07
Не много ли женщина обслуживает мужчин ??? Дайте моей соседке (3 км) отдых....
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0
0
vladislav (Харьков)
19.06.2020 в 19:56
Всё правильно . Я рад за Екатерину ! Она классный и честный арбитр !
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0
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