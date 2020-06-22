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Тренер Динамо о полуфинале Кубка Украины: Играть такие матчи без зрителей - это бред!

Кубок Украины
(1 голосов)

Футбольных запретов не нарушили - и зрители пришли

Тренер Динамо о полуфинале Кубка Украины: Играть такие матчи без зрителей - это бред!
Новина українською

Тренер-ассистент киевского "Динамо" Вадим Евтушенко накануне матча с "Минаем" в 1/2 Кубка Украины поговорил с наставником закарпатцев Василий Кобин о зрителях, которые поддерживали команды из-за забора стадиона.

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В частности Кобин отметил, что перед сеткой были рекламные щиты - но их сняли очевидно для того, чтобы болельщикам во время карантина было удобнее смотреть футбол за стадионом.

Специально сняли, чтобы люди пришли посмотреть. Это глупо - играть такие игры и без зрителей !, - высказался об этом моменте Евтушенко, поддержав "Минай".

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В статье: Василий Кобин Вадим Евтушенко Кубок Украины Динамо (Киев) ФК Минай Минай
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (1)
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zago25
22.06.2020 в 11:09
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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