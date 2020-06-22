Тренер Динамо о полуфинале Кубка Украины: Играть такие матчи без зрителей - это бред!

Тренер-ассистент киевского "Динамо" Вадим Евтушенко накануне матча с "Минаем" в 1/2 Кубка Украины поговорил с наставником закарпатцев Василий Кобин о зрителях, которые поддерживали команды из-за забора стадиона.

В частности Кобин отметил, что перед сеткой были рекламные щиты - но их сняли очевидно для того, чтобы болельщикам во время карантина было удобнее смотреть футбол за стадионом.