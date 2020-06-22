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Тренер Динамо о полуфинале Кубка Украины: Играть такие матчи без зрителей - это бред!
Футбольных запретов не нарушили - и зрители пришли
Тренер-ассистент киевского "Динамо" Вадим Евтушенко накануне матча с "Минаем" в 1/2 Кубка Украины поговорил с наставником закарпатцев Василий Кобин о зрителях, которые поддерживали команды из-за забора стадиона.
В частности Кобин отметил, что перед сеткой были рекламные щиты - но их сняли очевидно для того, чтобы болельщикам во время карантина было удобнее смотреть футбол за стадионом.
Специально сняли, чтобы люди пришли посмотреть. Это глупо - играть такие игры и без зрителей !, - высказался об этом моменте Евтушенко, поддержав "Минай".